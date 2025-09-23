El San Fernando se llevó el duelo autonómico ante el Alicante Intercity en la TOP10 IBERDROLA de bádminton

El pasado sábado el San Fernando Valencia visitó en la primera jornada del TOP10 IBERDROLA de bádminton al Alicante Intercity, en un duelo directo entre dos equipos que vienen creciendo en la competición temporada tras temporada. El enfrentamiento se resolvió con un ajustado 4-3 a favor de los valenciano, tras una tarde repleta de emoción y partidos decididos al límite.

La jornada

Como es habitual, el encuentro se abría con el dobles mixto, donde la pareja formada por Miguel Esteve y Ana Caballero se impuso con autoridad a Adell y Campos, sumando el primer punto para los valencianos tras un partido muy serio (11-6, 11-10, 11-4).

Daban comienzo los dobles por género. El femenino, con Piccinin y Ruhanda frente a Caballero y Ramírez, fue un vibrante choque a cinco sets que se llevaron las del San Fernando (8-11, 11-4, 9-11, 11-10, 11-7). En la otra pista, el masculino mantuvo viva la igualdad: Adell y Calero se llevaron el partido frente a Martínez y Vallés en un ajustado partido (11-10, 6-11, 11-5, 11-6), dejando el marcador en 2-1 a favor del equipo de Valencia.

La primera tanda de individuales fue dispar. Por un lado Clara Campos cedió en tres sets frente a Inés Costero(11-8, 11-5, 11-7), devolviendo la paridad al marcador. Pero en paralelo, Manuel Calero se llevó la victoria frente a Jiaxi Zuo, que puso de nuevo a los valencianos por delante tras imponerse en cuatro sets (8-11, 11-4, 9-11, 11-7).

En la segunda tanda, Ruhanda batalló de tú a tú contra Ana Ramírez en uno de los choques más intensos de la jornada, que terminó en victoria para la visitante tras cinco igualados sets (8-11, 11-9, 8-11, 11-9, 11-7). Con el 4-2 en el marcador, Konczol no pudo con Esteve (11-5, 11-4, 8-11, 11-7), lo que dejó el marcador final con un 4-3 para los visitantes.

Con este buen comienzo toca seguir preparando la próxima jornada el 1 de noviembre, en la que el San Fernando se medirá al recién ascendido Astures en tierras asturianas, un encuentro clave para seguir con buenas sensaciones.