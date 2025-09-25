Así es la camiseta oficial del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y New Balance han presentado su camiseta oficial 2025 que representa la salida o la puesta de sol en el 'Marathon Paradise' en la ciudad del running. La prenda la recibirán todos los inscritos a la prueba del próximo 7 de diciembre en su bolsa de la carrera.

Para su presentación, la organización de la prueba, a cargo de la SD Correcaminos, y New Balance han querido mostrar las zonas que convierten a Valencia en un paraíso para los corredores. Su playa, el Jardí del Túria con su Circuit Valencia Ciudad del Running, un imprescindible para los amantes de correr, y el Parque Natural de la Albufera de Valencia, un espacio único que también se vio muy dañado por la dana de 2024, y cuya preciosa luz ha quedado reflejada en los colores de la prenda.

La SD Correcaminos, y New Balance han querido mostrar las zonas que convierten a Valencia en un paraíso para los corredores / Bruno Almela Egido - Extremephoto

Detalles de la camiseta

La camiseta oficial 2025 es blanca en la parte superior con un degradado que imita la luz cuando el sol está saliendo o escondiéndose; en el pecho se puede leer el lema de la prueba de este año "Valencia Marathon Paradise" y en la parte trasera se ha creado una espina dorsal con el texto "42KVL© Marathon Paradise".

En la parte trasera de la camiseta se ha creado una espina dorsal con el texto "42KVL© Marathon Paradise". / Bruno Almela Egido - Extremephoto

Un año más, la prenda está elaborada en un tejido con tecnología NB DRY que garantiza un secado rápido y ayuda a expulsar el sudor para aportar sensación de confort durante la carrera. Además, las costuras interiores son planas para evitar rozaduras. La camiseta es 100% sublimada y, como es habitual, habrá patrón femenino y masculino y cada corredor podrá elegir manga corta o tirantes.

La camiseta es 100% sublimada y, como es habitual, habrá patrón femenino y masculino y cada corredor podrá elegir manga corta o tirantes. / Bruno Almela Egido - Extremephoto

Valoraciones

"Parafraseando la canción, hoy en día podríamos decir que 'Valencia es la tierra del running, de la luz y del color' y la camiseta que ha elaborado New Balance para nuestra edición de 2025 recoge las tres cosas, solo esperamos que a los corredores les guste tanto como a nosotros", asegura Paco Borado, director del Maratón Valencia.

Por su parte, para Daniel Scheidgen, director de Marketing de New Balance Iberia "cada maratón es una celebración del esfuerzo, la comunidad y el entorno". En ese sentido, Scheidgen explica que han querido que "la camiseta 2025 del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich refleje la magia de correr en esta ciudad única, desde sus amaneceres hasta sus atardeceres. Valencia es sinónimo de energía, luz y pasión por el running. Esta camiseta es nuestro homenaje a todos los corredores que hacen del Maratón Valencia una realidad cada año. Cada detalle de esta camiseta ha sido pensado para conectar con la emoción de cruzar la meta en Valencia. Queremos que los corredores la sientan como un recuerdo vivo de su experiencia".