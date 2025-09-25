David Cantero y Roberto Sánchez Mantecón viajan a China con optimismo

Este viernes (a las 2 de la madrugada del jueves al viernes hora española) se celebra en Weihai ( China) la séptima y penúltima Serie Mundial del curso 2025. La quinta para los deportistas FER David Cantero del Campo y Roberto Sánchez Mantecón, que han disputado con anterioridad cuatro pruebas: Abu Dabi, AlgheroHamburgo y Francia. Por contra, no disputaron ni la de Yokohama ni la de la República Checa. Tras la cita de China, David y Roberto completarán su participación en el Mundial el fin de semana del 18-19 de octubre, en la gran final en la ciudad australiana de Wollongong.

Buen debut en las Series Mundiales

En su primera participación en las Series Mundiales, competición cumbre del triatlón olímpico internacional, David Cantero (Aldaia, 22 años) está firmando unos resultados espectaculares. Ha conseguido ser top-10 en las cuatro pruebas disputadas: noveno en Abu Dabi, sexto en Alghero, octavo en Hamburgo y décimo en Francia. “De momento, el balance es muy positivo. Hacer cuatro top-10 en mis primeras cuatro Series Mundiales es todo un logro. Me quedo con la regularidad que estoy exhibiendo. Me hace ser muy optimista”, señala David en declaraciones a la web de Proyecto FER.

David Cantero, en la Serie Mundial de Hamburgo. / PROYECTO FER

En la clasificación general del Campeonato del Mundo, Cantero ocupa la 9ª plaza. La general del Mundial se establece con los tres mejores resultados en Series Mundiales (si se han afrontado más de tres Series, no se computa el peor o los peores resultados) y con lo que ocurra en la Serie final, que puntúa doble.

En China, David dispone de una gran oportunidad para, incluso rondar el podio. De los ocho triatletas que le preceden en la general, sólo compite uno, el alemán Henry Graf. No lo hacen, entre otros, ni el australiano Hauser, líder del Mundial, ni el brasileño Hidalgo, ni el portugués Vilaca, ni el húngaro Lehmann, ni el francés Coninx.

Ocasión para remontar

También Roberto Sánchez (Manises, 29 años) está ante una buena ocasión de remontar posiciones, desde el puesto 19º de la general de las Series Mundiales. Ha ofrecido unas prestaciones ligeramente decrecientes. Empezó muy bien, con un altísimo rendimiento, en las dos primeras carreras (en Abu Dabi y en Alghero fue séptimo), pero después sus resultados han sido más discretos: 31ª plaza (de 50 competidores) en Hamburgo, 44º puesto (de 55 triatletas) en Francia, si bien en esta última prueba no corrió con su bicicleta habitual, extraviada durante el viaje. “Ni mucho menos he dicho mi última palabra. Todavía estoy en condiciones de ser muy competitivo”.