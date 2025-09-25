ICAN Triathlon 2025 entra en el mes previo de la competición con inscripciones cerradas desde hace dos meses y medio. La prueba se presenta interesante con 29 PRO's confirmados en cada distancia: Full y Half. Y los ganadores de la pasada edición, a excepción de Steffie Le Bénézic, para defender su título en 2025 y repartirse los premios en metálico, más de 10.000 € en metálico.

La distribución de plazas es la siguiente:

Full distance – 214 triatletas - 29

Half distance – 656 triatletas - 29

Short distance – 525 triatletas

Aquabikes – 135 triatletas

ICAN Triathlon, un mes para la competición / Roberto Chacon

Top ten triatletas confirmados

En full distance masculino contaremos con el podio completo 2024 y de nuevo con Roger Manyà para defender la primera plaza, con intenciones claras de bajar de las 8h. No se lo pondrá fácil Nacho Villarruel que ha subido al podio de ICAN Triathlon en varias ocasiones y conoce muy bien la prueba de Gandia; y el belga Guillaume Montoisy que el año pasado debutó en Gandia y cruzó la meta en 2ª posición. En féminas vuelve para conquistar Gandia, Patricia Bueno y Ana Camino, 2ª y 3ª de la competición. Entre los PRO's masculinos del Full encontramos nombres como Ramir Marqués, Gonzalo Garvey, Pello Osoro, Jon Ander Uribarri o Juan Damasceno Llorca. En féminas contaremos con Liliana Veríssimo, Tondeur Alexandra y Helena Herrero, última incorporación a la competición.

La media distancia presenta en la salida femenina al podio 2024, liderado por la triatleta del Stadium Casablanca Mapei, Marta Borbón, ganadora de la edición, que de nuevo se batirá con Sara Alemany y Alicja Ulatowska. Les acompañará la triatleta belga, Lauryne Van Laeken que se estrena en Gandia, y las madrileñas Raquel Fernández y Tania Álvarez. Defenderá el título de campeona autonómica MD, Sara Alemany que tendrá de contrincante a Cristina Roselló. En la línea de salida PRO half masculina Hannes Butters defenderá su primera posición en la edición anterior. Nombres como David Sánchez, Paco Ruiz, Romaric Forques, David Blasco, Adrián Escrig... son referencias clave en esta salida.

1302 hombres confirmados y 227 mujeres, siendo el GGEE 45-49 el más representado con más de 300 triatletas en línea de salida.

ICAN Triathlon, un mes para la competición. / SD

Servicios adicionales

En esta edición la competición seguirá contando con sus señas de identidad. Un pack del triatleta con importantes regalos para los participantes todo bajo el sello del partner técnico Run&Pro. Además de los puntos de avituallamiento en los que Nutrisport servirá sus productos clave: geles, sport drink powder y higum blocks y higum bar. El viernes en la retirada de dorsales y check in de material asistiremos a la presentación de los pro 's con charla previa, además del briefing técnico de la competición. Esta edición contaremos con zona expo en la que estaremos acompañados por: Run&Pro, Brave, TuTriatlón, Marco Ciclista, Ciclit o Mayuk, además del camión de Nutrisport.