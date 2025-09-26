El BM Morvedre, un digno heredero de entidades históricas

El Club Balonmano Morvedre cuenta con más de 30 años de historia vinculada al balonmano femenino, siendo heredero directo de entidades históricas como Balonmano Sagunto, Astroc Sagunto, Balonmano Parc Sagunt y CM Mar Sagunt.

Constituido legalmente en 2012, el equipo Sénior ascendió en la temporada 2013/2014 a la División de Plata Femenina Nacional, categoría en la que se mantuvo hasta la temporada 2017/2018, cuando logró el título de campeón y el ascenso a División de Honor —actual Liga Guerreras Iberdrola— tras una campaña histórica: nueve meses de competición y 31 partidos sin conocer la derrota, convirtiéndose en el único equipo imbatido de las máximas categorías del balonmano español, tanto masculino como femenino.

El ascenso efectivo a la máxima categoría se produjo en la temporada 2019/2020. Tras varias campañas de consolidación, el equipo descendió al finalizar la temporada 2021/2022 a División de Honor Oro, donde compitió hasta la 2023/2024, logrando nuevamente el ascenso a Liga Guerreras Iberdrola.

En la temporada 2024/2025, el BM Morvedre logra mantenerse en la élite tras superar el play-down. Al finalizar la campaña, se celebran elecciones y accede a la presidencia Albert Llueca, con un proyecto que refuerza el vínculo entre deporte, ciudad y formación. "Durante años he vivido el balonmano desde dentro, compartiendo alegrías y desafíos con los miembros del club. Ahora es el momento de dar un paso adelante y trabajar por un proyecto que no solo fortalezca el club en el ámbito deportivo, sino que lo transforme en un espacio donde todas las personas se sientan escuchadas, valoradas y representadas", afirmó Llueca tras acceder a la presidencia.

La estructura técnica se renueva con la incorporación de José Manuel Bonet como director deportivo, aportando experiencia y visión estratégica, y con David Núñez como coordinador de los equipos Juvenil y Sénior, reforzando el puente entre la base y la élite. Por su parte, María del Mar Gómez asume la coordinación de la cantera, consolidando el trabajo formativo y el acompañamiento integral de las jugadoras desde edades tempranas.

Los primeros meses del nuevo presidente

Tras los primeros meses en la presidencia del Balonmano Morvedre, Albert Llueca hace balance: “Han sido meses intensos, de mucho trabajo y de poner en marcha cambios necesarios. Desde el primer día nos propusimos ordenar el club internamente, reforzar la comunicación entre entrenadores, familias y jugadoras, y marcar una hoja de ruta clara. Lo que más nos ha motivado es ver el cariño que Sagunt tiene por el BM Morvedre. Somos el equipo referente en la provincia de València, y por proximidad, queremos ser también un referente en Castelló. El balonmano femenino tiene que crecer desde el territorio, y el Morvedre está preparado para liderar ese camino”.

Las tres ideas del proyecto

Un camino que cuenta con un proyecto sólido y claro basado en tres ideas: “Que el primer equipo sea competitivo, estable y con una identidad reconocible. Que la cantera siga creciendo, cuidando a las niñas desde pequeñas y ayudándolas a formarse como deportistas y como personas. Que el club tenga más visibilidad y apoyo, tanto económico como social, para que Sagunt se sienta orgullosa de su equipo. Queremos que el BM Morvedre sea un club fuerte, cercano y con futuro. Que represente a la ciudad y que inspire a las nuevas generaciones”, señaló Llueca.

Para lograr que el primer equipo sea competitivo en la Liga Guerreras Iberdrola, que ya ha arrancado, el mandatario comentó a Superdeporte: “Esta temporada hemos reforzado el equipo con jugadoras que aportan talento, experiencia y muchas ganas de sumar. Han llegado Lucía Julve, Rebeca López, Lilly Török, Martina Català, Claramonte, Candelaria Cuadrado, Bia Masseu, entre otras. Además, muchas jugadoras Juveniles estarán en dinámica de primer equipo, lo que demuestra que la base funciona y que apostamos por el talento local. También hemos tenido algunas salidas importantes: Vicky, nuestra jugadora húngara; Paula García, una pieza clave en defensa; e Isabella, que dejó huella por su entrega y calidad. Les agradecemos todo lo que han dado al club y les deseamos lo mejor en sus nuevos caminos”.

Consolidación en la élite

Unos refuerzos que, junto a las jugadoras que continúan de temporadas pasadas y las incorporaciones de jugadoras de la cantera, deberán ayudar a conseguir que el equipo se consolide en la máxima categoría del balonmano femenino español: “Queremos estar arriba en la clasificación, competir con ambición y que la gente disfrute viendo al equipo. Pero más allá de los resultados, buscamos que el equipo tenga un estilo propio, que transmita energía y que conecte con la ciudad. Cada partido en casa tiene que ser una fiesta del balonmano. Y también queremos que las niñas de la cantera vean en el primer equipo un ejemplo a seguir”, dijo el presidente del club, para quién Manu Etayo es una figura clave: “Quiero destacar la apuesta firme por Manu Etayo como entrenador del primer equipo. Manu lleva tiempo con nosotros, conoce el club, la ciudad y el proyecto, y está consiguiendo los objetivos marcados con rigor, compromiso y cercanía. Su continuidad es una garantía de estabilidad y crecimiento, y representa el tipo de liderazgo que queremos para el BM Morvedre: técnico, humano y profundamente conectado con el club”.

Plantilla y cuerpo técnico del BM. Morvedre de la temporada 2025/2026. / BALONMANO MORVEDRE

Respaldo económico

Para seguir creciendo se necesitan apoyos económicos: “Contamos con el respaldo de entidades que creen en el deporte como herramienta de transformación. La Fundación Trinidad Alfonso, Teika, la Diputación de València, la Generalitat Valenciana y el Ajuntament de Sagunt son pilares fundamentales que nos permiten seguir creciendo. Gracias a su apoyo podemos mejorar instalaciones, reforzar la estructura técnica y garantizar que el balonmano femenino tenga futuro en nuestra ciudad. Además, seguimos buscando nuevas alianzas con empresas locales y preparando campañas de apoyo ciudadano. Invertir en el BM Morvedre es invertir en Sagunt: en su juventud, en su deporte y en su futuro”, argumentó Llueca.

Los deseos de Llueca

Respecto a sus deseos como presidente del Balonmano Morvedre, Llueca comentó: “Me gustaría que el club fuera un orgullo para toda la ciudad. Que la gente venga al pabellón no solo por el deporte, sino por lo que representa: esfuerzo, igualdad, compañerismo. Que cada niña que entra al club sienta que puede llegar lejos. Y que Sagunt se reconozca en su equipo de balonmano, porque refleja lo mejor de nuestra gente: pasión, trabajo en equipo y amor por lo que hacemos”.

“Además, como presidente, quiero alzar la voz por el deporte femenino. El balonmano femenino no es una anécdota ni una sección secundaria: es presente y futuro. Las jugadoras merecen condiciones dignas, reconocimiento profesional y estabilidad. Es fundamental que se organicen, que tengan voz y que sus logros no aparezcan en los periódicos como algo excepcional, sino como parte del día a día deportivo. Desde el BM Morvedre trabajamos para que eso sea una realidad, y para que Sagunt sea una ciudad que apuesta de verdad por la igualdad en el deporte”, reivindicó.

“También queremos recuperar presencia activa en las estructuras federativas, tanto en la Federación Valenciana como en la Federación Española de Balonmano, donde en los últimos años no hemos estado suficientemente representados. El primer paso ya lo hemos dado: Javier Vicente Cabello, un chico de la casa, ha sido nombrado ayudante de la selección Infantil valenciana y será también segundo entrenador del equipo de Liga Guerreras Iberdrola. Es un orgullo para el club y una señal clara de que el talento local puede y debe estar en los espacios de decisión. Además, hemos apoyado la creación de la Puerto CUP y la estancia de la selección española femenina en nuestra ciudad, porque creemos que Sagunt debe ser sede habitual del balonmano de élite”, deseó el mandatario.

Éxitos de la cantera en la última temporada

“La base es lo más importante. Es donde empieza todo. El año pasado tuvimos grandes resultados, pero lo que más valoramos es el trabajo diario: entrenadores implicados, familias que apoyan, niñas que aprenden y disfrutan. Este año vamos a reforzar los equipos técnicos, mejorar la coordinación y hacer actividades que conecten deporte, educación y ciudad. Queremos que las niñas se sientan parte del club desde el primer día, y que tengan claro que si trabajan, pueden llegar al primer equipo. De hecho, muchas Juveniles ya están entrenando con las Sénior, y eso es motivo de orgullo”, destacó el presidente sobre la importancia y el papel de la cantera en el club de Sagunto. Una base que el pasado año cosechó dos éxitos importantes: el campeonato de España Juvenil y la conquista de la Minicopa por parte del equipo Cadete.

El Balonmano Morvedre se corona campeón de España Juvenil

El Club Balonmano Morvedre hizo historia al proclamarse campeón de España Juvenil Femenino tras una emocionante final disputada el pasado 18 de mayo de 2025. El equipo saguntino se impuso a Metasa La Jota con un marcador de 25-20, demostrando ser el equipo con más nivel en esta generación.

La competición, que reunió a los mejores equipos Juveniles del país, tuvo su desenlace en un ambiente vibrante, con una afición entregada que apoyó al Morvedre en cada encuentro. Destacó la actuación de Rebeca Secades, quien brilló en la portería y fue clave en la victoria final. "Llegamos a este torneo con la ilusión de competir al máximo nivel, y las chicas han demostrado que son capaces de todo. Han creído en el proyecto, han trabajado duro y han luchado cada minuto en la pista. Este título es suyo, porque han demostrado que el esfuerzo y la unión son la clave del éxito", declaró la entrenadora del equipo, Verónica Cuadrado.

Con este triunfo, el Balonmano Morvedre reafirmó su posición como referente en el balonmano juvenil femenino nacional y deja claro que hay cantera en la comarca del Morvedre y en la #ComunitatDelHandbol.

El BM Morvedre hace historia y conquista la Minicopa

El BM Morvedre hizo historia en Granollers. Por una parte, el primer equipo, que se estrenaba en la fase final de la Copa de la Reina, compitió frente al anfitrión KH7 Granollers (32-27), pero no pudo superar los cuartos de final.

La hazaña la protagonizaron las Cadetes, que hicieron un torneo casi perfecto hasta superar con holgura al Elda Prestigio (31-22) en la final valenciana de la Minicopa.

Las Cadetes del BM Morvedre fueron las encargadas de abrir el torneo con una clara victoria sobre las gallegas del BM Porriño (25-9). La segunda víctima del arrasador juego de las valencianas fueron las canarias del Rocasa (25-12), lo que dejaba la clasificación para la final en la tercera jornada frente a las navarras del Atarrabia Beti-Onak, que también habían ganado sus dos partidos previos. Otra vez las saguntinas se mostraron superiores (22-16) y dejaron todo listo para un duelo valenciano en la lucha por el título contra el Elda, que también ganó con suficiencia sus tres encuentros de la liguilla.

Ya en la final, en el colosal escenario del Palau d'Esport de Granollers, los nervios pasaron factura en el arranque y las primeras en superarlos fueron las alicantinas, que obtuvieron su máxima ventaja con 6-8 hacia el ecuador de la primera mitad. Un parcial de 4-0 puso por delante al BM Morvedre, que ya no volvió a estar por detrás en el marcador y supo resolver las variantes tácticas que planteaban desde el banquillo rival. Ya en los últimos minutos es cuando la diferencia se hizo más grande y dio tranquilidad a los últimos minutos antes de la celebración tanto en la pista, donde la capitana Mar Navarro levantó la preciada Minicopa de la Reina, como en la grada.

Los premios individuales también los acaparó el BM Morvedre, al ser reconocidas la internacional Laura Ferrer y la portera Nuria Fernández.

Internacionales más recientes

