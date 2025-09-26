Calendario de los atletas FER en el Mundial de atletismo paralímpico

Nueva Delhi (India) acoge, entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre, el Mundial de atletismo paralímpico, con la presencia de una amplia delegación del Proyecto FER: Nagore Folgado, Enric Quintanilla, Judith Tortosa, Héctor Cabrera e Iván Cano.

Lista de los 32 españoles que participan en el Mundial de Atletismo Paralímpico de Nueva Delhi. / CPE

El equipo español estará formado por 27 atletas con discapacidad (15 hombres y 12 mujeres) y cinco deportistas de apoyo. Entre los más laureados se encuentran la campeona paralímpica en Tokio 2020 Adi Iglesias (100m T13), y los medallistas en París 2024 David José Pineda (plata en 400m T20), Álvaro del Amo (dos bronces en lanzamiento de disco y de peso F11) y Alba García (bronce en salto de longitud T11).

También habrá que prestar atención en la pista de Nueva Delhi a otros atletas españoles que pisaron el podio en anteriores Juegos Paralímpicos como Iván Cano, plata en salto de longitud T13 en Tokio 2020; Héctor Cabrera, bronce en lanzamiento de jabalina F13 en la misma cita, e Izaskun Osés, bronce en 1.500 metros T13 en Río 2016.

Las pruebas se desarrollarán en una doble sesión, la matinal será de 9:00 a 11:30 (5:30 a 8:00 en España) y la sesión vespertina tendrá lugar de 17:00 a 20:30 (13:30 a 16:00 hora española). Todos los eventos se podrán seguir en directo a través del canal de YouTube del Comité Paralímpico Internacional: https://www.youtube.com/user/ParalympicSportTV

Fechas y cómo ver en directo.

Nagore Folgado

Sus mejores y más emocionantes recuerdos se remontan a los Juegos Paralímpicos de París de 2024, donde alcanzó las semifinales y finalizó en la octava plaza (de 16 atletas) con un registro de 12:35. Su resultado más brillante y espectacular también se sitúa en la capital francesa; con la medalla de bronce conseguida en los 100m lisos T12 del Campeonato del Mundo de 2023. Con ese podio mundialista, Nagore Folgado (Valencia, 21 años) alcanzó el pico de su, todavía, joven carrera deportiva. Hace dos meses, en el Campeonato de España celebrado en Fuenlabrada, hizo marca personal en los 100m T12. Paró el crono en 12:27.

Nagore Folgado (Valencia, 21 años). / PROYECTO FER

"Para mí, estar en un Mundial ya es un premio, un regalo y una alegría. Viajo a la India con altas expectativas y con el objetivo de ser una de las cuatro finalistas en las dos pruebas, los 100 y los 200m. En los últimos tiempos, he trabajado mucho la técnica, he cambiado de guía y de entrenador, y me veo más completa”, señaló la atleta en declaraciones a la web de Proyecto FER.

Su calendario :

Jueves 2 octubre : Series de los 100m T12

: Series de los 100m T12 Viernes 3 octubre : Semifinales y final de los 100m T12 (si se clasifica)

: Semifinales y final de los 100m T12 (si se clasifica) Sábado 4 octubre : Series de los 200m T12

: Series de los 200m T12 Domingo 5 octubre: Semifinales y final de los 200m T12 (si se clasifica)

Enric Quintanilla

Con 17 años, es el integrante más joven de la delegación valenciana que va a viajar al Mundial de la India. Por este motivo, Enric Quintanilla, natural de Valencia, ya es una de las revelaciones del FER 2025. A Enric le diagnosticaron la enfermedad de Stargardt con 14 años. “Ahora, mi porcentaje de visión no supera el 10%”, explica el nuevo componente del Proyecto FER, cuyo día a día deportivo se desarrolla en las pistas de atletismo del Río Turia.

Su temporada espectacular empezó a fraguarse en abril, en el Campeonato de España de jóvenes promesas en Segovia, torneo en el que Quintanilla se proclamó vencedor Absoluto en la categoría masculina. Sus mejores marcas este año han sido 11:74 y 6,22m. Este último registro lo estableció el pasado mes de julio, cuando logró el oro en la longitud de los Juegos Paralímpicos Europeos de la Juventud.

En la India, competirá en dos pruebas: los 100m T12 y la longitud T12 (modalidad que, de momento, no forma parte de los Juegos). “Es una oportunidad única para divertirme, para disfrutar, para crecer, para aprender, para superarme y, sobre todo, para demostrar que estoy aquí para quedarme. Mi corazón está en el salto de longitud, que, además, es prueba de los Juegos Paralímpicos. Pero los 100m también me apasionan. De momento, quiero compaginar ambas pruebas. Los Juegos de Los Ángeles 2028 no sólo están en mi mente. Están en mi calendario. En ese momento, tendré 20 años y estaré en un momento óptimo para afrontarlos”

Enric Quintanilla (Valencia, 17 años). / PROYECTO FER

Calendario de Enric :

Sábado 27 septiembre : Semifinales y, si se clasifica, final de los 100m T12

: Semifinales y, si se clasifica, final de los 100m T12 Martes 30 de octubre:: Final directa salto de longitud T12

Judith Tortosa

El pasado 3 de junio, Judith Tortosa (Xàtiva, 21 años, discapacidad de parálisis cerebral) recibió una de las mejores noticias de su vida: su prueba de referencia, los 100 metros T72, se incorporaba al programa de los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Con este gran impulso anímico, Judith afronta el Mundial de India, en el que defiende la plata conseguida en el certamen mundialista de 2024, en Kobe. Sus mejores marcas oficiales y reconocida en 2025 han sido, respectivamente, 18:47 y 1:17:50. Este último registro fue récord del mundo hasta que se lo arrebataron en junio.

En Nueva Delhi competirá en dos pruebas: los 100m y los 400m T72. Sólo la primera integra el calendario de Los Ángeles 2028. “Sin duda. Éste va a ser mi tercer Mundial, pero va a ser el más especial. La inclusión de mi categoría en los Juegos de Los Ángeles es todo un aliciente, toda una motivación para seguir mejorando. El objetivo es volverme con dos medallas, una por prueba. Y en la prueba incluida en los Juegos, los 100m, el sueño es el oro y, por supuesto, hacer marca personal. La salida, se me da fatal, la verdad. Mis fortalezas con la progresión con la carrera lanzada y los últimos metros, el esprint final”.

Judith Tortosa (Xàtiva, 21 años). / PROYECTO FER

Calendario de Judith :

Domingo 28 de septiembre : Final directa de los 400m T72

: Final directa de los 400m T72 Martes 30 de septiembre: Final directa de los 100m T72

Héctor Cabrera

El último gran evento internacional en el que Héctor Cabrera Llácer (Oliva, 31 años) ha disfrutado plenamente fue el Mundial de Dubái de 2019, donde el deportista FER logró la medalla de plata en el lanzamiento de jabalina F13 (discapacidad visual) y su mejor marca personal de siempre, al proyectar el artefacto hasta los 64 metros y 89 centímetros. "Siendo realistas, es muy difícil que pueda recuperar aquel nivel tan espectacular. Además, por desgracia, en las últimas semanas he sufrido nuevas complicaciones en la rodilla derecha. Casi seguro, después del Campeonato del Mundo, deberé pasar de nuevo por el quirófano. Pero estoy animado y quiero hacerlo bien en la India".

Con posteridad a esa plata mundialista, a raíz de la grave lesión de su rodilla derecha en julio del año 2020 todo han sido turbulencias y diversas visitas al quirófano. Hubo una excepción: el bronce conseguido en los Juegos de Tokio, en 2021. En las dos últimas temporadas, ni en los Mundiales de París y Kobe, ni en los Juegos de París, Héctor ha tenido gratas experiencias. Su mejor marca este año ha sido 50,13m. "Sin encontrarme en mi mejor versión, estoy en condiciones de rondar los 60 metros y competir el podio. Y a medio plazo, teniendo en cuenta que un lanzador puede alcanzar su plenitud entre los 30 y los 34 años, espero llegar mejor a los Juegos de Los Ángeles".

Héctor Cabrera Llácer (Oliva, 31 años). / PROYECTO FER

Calendario de Héctor Cabrera:

Sábado 4 de octubre: Final lanzamiento jabalina F13

Iván Cano

Iván José Cano Blanco (Alicante, 30 años y con discapacidad visual) no vuela hasta los 7 metros en el foso de arena desde 2021. Iván alcanzó su particular cima en los Juegos Paralímpicos de Tokio, lugar en el que conquistó la plata en la longitud T13 gracias a un brinco de 7 metros y 4 centímetros, su, hasta la fecha, plusmarca personal. En 2022, no hubo competición. En 2023, tocó fondo con una floja actuación en el Mundial de París (10ª plaza de 15 competidores con un mejor registro de 5,99m). Ya en 2024, mejoró sus prestaciones, aunque sus marcas no fueron las de su momento de esplendor. En el Mundial de Kobe, fue segundo clasificado (2º de 8 participantes con 6,53m), y en los Juegos de París ocupó la 5ª posición (de 10 saltadores) con 6,76m y lejos del podio. Cano Blanco aterriza en India con un mejor salto en 2025 de 6,98m. "Después de tres años en los que, en efecto, no he competido bien en el torneo de referencia, noto que he mejorado en este 2025. Sé lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Creo que aún puedo dar lo mejor de mí mismo". "Durante esta temporada, ha habido saltos superiores a los 7 metros, pero que no han sido válidos por exceso de viento. Reitero, no he dicho mi última palabra. Las carreras deportivas, como la vida, ofrecen altibajos. Yo sigo con la ilusión intacta y con la convicción de que puedo recuperar mi mejor versión".

José Cano Blanco (Alicante, de 30 años). / PROYECTO FER

Calendario de Iván