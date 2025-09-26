David Cantero acaba sexto en el triatlón de China

El valenciano David Cantero finalizó en sexta posición en la penúltima prueba de las Series Mundiales de triatlón disputada este viernes en Weihai (China), lo que le sitúa en octava posición en la general a falta de las finales que tendrán lugar en Australia del 15 al 19 de octubre.

Cantero, de 22 años, cruzó la meta en 1:41:10, a algo más de un minuto del vencedor de la prueba, el suizo Max Studer, quien completó la parte a nado -1,5 kilómetros-, en bici -38 km.- y corriendo -10 km.- en 1:40:03.

En segunda posición, entró el alemán Henry Graf, a 24 segundos de Studer, y tercero fue el estadounidense John Reed, a 32 segundos, informa la organización de la prueba en su web.

Así quedó la clasificación de las Series Mundiales de triatlón disputada este viernes en Weihai (China) / olympics.com

Sánchez Mantecón, noveno

El también español Roberto Sánchez Mantecón, finalizó en novena posición, catorce segundos después de Cantero.

Clasificación general masculina de las Series Mundiales

La general la lidera el australiano Matthew Hauser, con 3.000 puntos, seguido del brasileño Miguel Hidalgo (2780,63) y del portugués Vasco Vilaca (2775).

Cantero ocupa la octava plaza, con 1933,8 puntos y Sánchez Mantecón es decimocuarto, con 1.632.16. Las finales se disputarán en Wollongong, en Australia, del 15 al 19 de octubre.

Competición femenina

En categoría femenina, la ganadora en Weihai fue la británica Beth Potter, con un tiepmo de 1:51:58, por delante de las alemanas Lisa Tertsch y Tanja Neubert.

Potter y la francesa Cassandre Beaugrand lideran la general, empatadas a 2925 puntos, y tercera es la luxemburguesa Jeanne Lehari, con 2716,45.

La española Anna Godoy ocupa la decimoquinta posición en la tabla, con 1546,35 puntos.