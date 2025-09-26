🔹 Superdeportes 26/09/25

Programa nº 4 de la sexta temporada de "Superdeportes, Todo Menos Fútbol". Recibimos, en la sección Teika de Deporte Femenino, a la campeona del mundo de piragüismo K4 500, la valenciana de Proyecto FER Bárbara Pardo Mas. También charlamos con el jugador de FibraValencia Les Abelles, Héctor Burke. Además, abrimos las puertas de Levante TV al presidente de la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Cobos, que nos presenta la 13 edición del Open de Taekwondo de la Comunitat Valenciana, que se disputará durante el puente del 9 d'Octubre. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, conversamos con el pilotari profesional Julio Palau, que está realizando una gran Copa de Escala i Corda con su equipo de l'Ajuntament d'Orba. Con la colaboración de la Comunitat de l´Esport - Fundación Trinidad Alfonso - Generalitat Valenciana, FDM Valencia - Ajuntament de València, Teika, FibraValencia y FEDPIVAL (Federació de Pilota Valenciana).