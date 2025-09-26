El taekwondo valenciano arrasa en el Open de Polonia

El taekwondo valenciano sigue dejando huella en el panorama internacional. Y es que hace unos días, la delegación representante de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana, compuesta por 8 deportistas, dejó un gran balance en el Open Internacional de Taekwondo de Varsovia con una renta de 8 medallas, cuatro de ellas de oro y otras cuatro de plata, lo que significa que todos los participantes alcanzaron el combate por el título.

El Open Internacional de Varsovia, celebrado en Polonia, ha confirmado el gran nivel de competición de la delegación valenciana. El equipo FTCV afrontó este campeonato con la mayor ilusión siendo el último torneo puntuable para el ranking Júnior clasificatorio para el Europeo.

Medallas

La Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana participó con un total de 8 deportistas de los cuales todos alcanzaron la final logrando una destacada renta de 4 oros y 4 platas.

Rocío Hernández, Jairo Agenjo, Nicolás Fernández y Violeta Díaz se proclamaron campeones del Open mientras que Leticia Arbucina, Danila, Santiago Curats y Itziar García fueron subcampeonas.

Nico Fernández, oro en el Open Internacional de Varsovia. / FTCV

Itziar García, subcampeona en el Open Internacional de Varsovia. / FTCV

Además, como si fuera poco, estos resultados colocan a 7 deportistas representantes de la Comunidad Valenciana en el 1° lugar de ranking nacional: Leticia Arbucina, Rocío Hernández (empatada a puntos), Jairo Agenjo, Nicolás Fernández, Violeta Díaz y Itziar García.

La Selección FTCV continúa su buen hacer en el panorama nacional e internacional y continúa su preparación para su próximo gran compromiso deportivo: el Europeo Júnior que se disputará en Suiza en noviembre.