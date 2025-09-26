Últimas plazas para el I Foro Internacional de Turismo y Comunicación Deportiva

El próximo jueves 2 de octubre l’Edifici dels Esports de La Nucía acogerá el “I Foro Internacional de Turismo y Comunicación Deportiva”. Un foro que contará con la presencia de Juan Ignacio Gallardo (Director de Marca), Cristina Cubero (Subdirectora de Mundo Deportivo), Vicente Jiménez (Director de AS) y Joan Vehils (Director de Sport) y los contrastados periodistas deportivos Siro López, Roberto Gómez o Jesús Álvarez.

Sólo quedan las últimas plazas para este foro de comunicación deportiva. Todas las personas interesadas deben inscribirse en: https://congresos.lanucia.es/ . Este I Foro Internacional de Turismo y Comunicación Deportiva está organizado por ADESP (Asociación del Deporte Español), la Asociación Española de Prensa Deportiva (AEPD) y el Ayutamiento de La Nucía con la colaboración de la Diputación de Alicante y la Consellería de Turisme de la Generalitat Valenciana.

Clases Magistrales y Mesas de Debate

En esta primera edición participarán los grandes grupos de comunicación deportiva de este país con sus directores y las grandes agencias de comunicación de España. El Foro contará con “conferencias magistrales” donde se expondrá las estrategias de los responsables y directores de los grandes periódicos deportivos del país (Marca, As, Mundo Deportivo y Sport) y de las grandes agencias de noticias (Europa Press, Agencia EFE y Xinhua (China)). También habrá “mesas de debates” para hablar sobre figura del comunicador deportivo actual, el reportero y su evolución con los “referentes” Siro López, Roberto Gómez, Rodrigo Fáez, Jesús Álvarez, etc…

El programa completo del I Foro Internacional de Turismo y Comunicación Deportiva se puede consultar en: https://congresos.lanucia.es/

Innovador foro

Este “I Foro Internacional de Turismo y Comunicación Deportiva” de La Nucía aspira a convertirse en un evento de referencia, no solo sobre las nuevas formas de comunicación deportiva, sino también como un espacio de conexión con el turismo deportivo. Este tipo de turismo, en auge a nivel global, une la pasión por el deporte con el descubrimiento de nuevos territorios, creando oportunidades económicas y culturales para las ciudades que lo acogen.

En este foro se analizará también la gran transformación que afecta al periodismo deportivo en España con la digitalización y la aparición de nuevas plataformas de comunicación: redes sociales, youtubers….etc. Todo ello ha provocado un nuevo panorama comunicativo y la reubicación de los medios de comunicación tradicionales (radio, prensa y televisión), que han tenido que adaptarse a las nuevas tendencias e incorporarlas en sus medios para llegar a la audiencia, que consume de forma diferente la comunicación deportiva en el 2025.

La Nucía: referente del Turismo Deportivo

Para este Foro se ha elegido “La Nucía, Ciudad del Deporte” como referente del turismo deportivo nacional e internacional y primer “Destino Turístico Inteligente Deportivo (DTI+D)”. Por ello habrá mesas de debate sobre el “Impacto del Deporte en el turismo” con representantes de SEGITTUR, Telefónica o la Comisión de Ciudades Inteligentes de AMETIC.

