Voleibol
El Léleman Conqueridor vuelve a reinar en la Copa Comunitat Valenciana
El equipo valenciano supera al Club Voleibol L'Illa Grau y revalida el título
El Léleman Conqueridor Valencia cumplió con su papel de favorito y se proclamó campeón de la la Copa Comunitat Valenciana de Voleibol tras ganar en la gran final al Club Voleibol L'Illa Grau por 3-0 (27-25 / 25-21 / 25-19). Crevillent acogió la gran final del torneo autonómico en la que se enfrentaron los dos equipos más potentes del voleibol valenciano. El Léleman Conquieridor revalida así el título y arranca la temporada de la mejor forma. Los valencianos afrontan una campaña repleta de retos con la Superliga y Europa como grandes objetivos. Facu Funes fue elegido como mejor jugador de la final.
Partido este domingo
Sin apenas tiempo para celebrar el título, el Léleman vuelve a jugar este domingo en Nou Moles, con el equipo recibiendo al UC3M Voleibol Leganés. Este partido también será gratuito para todo el público y comenzará a las 17:00 horas. El Conqueridar se enfrentará a uno de los equipos recién ascendidos de Superliga 2. Un rival que se ha reforzado muy bien este verano para competir en la máxima categoría del voleibol nacional.
Además, este partido servirá como referencia para la primera jornada de Superliga. En tan solo un mes, el 25 de octubre, ambos equipos volverán a verse las cara para afrontar el primer duelo de competición oficial en el Pabellón Europa.
- Julen enciende las alarmas a tres días de recibir al Real Oviedo
- El 'nuevo Rodri' valenciano que la rompe en la Bundesliga
- El vestuario de Osasuna se vuelca con Rubén García
- Valencia Basket cierra un fichaje de última hora para la Supercopa
- La primera aportación de Ugrinic a la espera de su gran oportunidad
- Avances en la cubierta del Nou Mestalla
- Alerta amarilla' para Mouctar Diakhaby
- Los jugadores 'olvidados' del Valencia: ¿Recuerdas su paso por Mestalla?