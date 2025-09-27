El Léleman Conqueridor vuelve a reinar en la Copa Comunitat Valenciana

El Léleman Conqueridor Valencia cumplió con su papel de favorito y se proclamó campeón de la la Copa Comunitat Valenciana de Voleibol tras ganar en la gran final al Club Voleibol L'Illa Grau por 3-0 (27-25 / 25-21 / 25-19). Crevillent acogió la gran final del torneo autonómico en la que se enfrentaron los dos equipos más potentes del voleibol valenciano. El Léleman Conquieridor revalida así el título y arranca la temporada de la mejor forma. Los valencianos afrontan una campaña repleta de retos con la Superliga y Europa como grandes objetivos. Facu Funes fue elegido como mejor jugador de la final.

Partido este domingo

Sin apenas tiempo para celebrar el título, el Léleman vuelve a jugar este domingo en Nou Moles, con el equipo recibiendo al UC3M Voleibol Leganés. Este partido también será gratuito para todo el público y comenzará a las 17:00 horas. El Conqueridar se enfrentará a uno de los equipos recién ascendidos de Superliga 2. Un rival que se ha reforzado muy bien este verano para competir en la máxima categoría del voleibol nacional.

Facu Funes, MVP / Léleman Conqueridor Valencia

Además, este partido servirá como referencia para la primera jornada de Superliga. En tan solo un mes, el 25 de octubre, ambos equipos volverán a verse las cara para afrontar el primer duelo de competición oficial en el Pabellón Europa.