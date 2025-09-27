Rahm brilla en la Ryder Cup y Europa incrementa su ventaja

El español Jon Rahm siguió brillando este sábado y ganó su partido de foursomes junto a Tyrrell Hatton para certificar el dominio de Europa en lo que va de la Copa Ryder en el Black Course de Bethpage (Farmingdale, Nueva York), donde el Viejo Continente manda 8.5-3.5 tras las primeras tres sesiones.

Europa, capitaneada por Luke Donald, se convirtió en el primer equipo visitante en 46 años capaz de ganar las primeras tres sesiones de la Copa Ryder y está a 5.5 puntos de retener la corona.

EEUU de más a menos

El día arrancó con victoria de la pareja estadounidense Bryson DeChambeau-Cameron Young contra la europea Matt Fitzpatrick-Ludvig Aberg por cuatro arriba y dos por jugar, pero ese se quedaría en el único triunfo de la sesión para el equipo local.

Rory McIlroy y Tommy Fleetwood prolongaron su condición de invictos como pareja en foursomes, al imponerse por tres y dos a la dupla estadounidense formada por Collin Morikawa y Harris English.

Tras dar espectáculo el viernes, Rahm siguió con su recital de golf en los foursomes del sábado, incluido un espectacular birdie en el octavo hoyo que provocó la ovación del público.

Sigue invicto en los foursomes de la Copa Ryder, tras ganar junto a Tyrrell Hatton por tres arriba y dos hoyos por jugar contra Xander Schauffele y Patrick Cantlay.

La sesión matutina la remataron Robert MacIntyre y Viktor Hovland, quienes ganaron a Scottie Scheffler y Russell Henley (1 arriba).

Europa lidera la Ryder Cup / EFE

Última jornada

La Ryder Cup se disputa en el Bethpage Black de Nueva York hasta este domingo, con el primer equipo en alcanzar los 14.5 puntos que levantará la copa. En caso de empate a catorce, Europa retendrá el título en calidad de defensora de la corona.

El domingo habrá doce enfrentamientos, mano a mano, en la modalidad de 'match play'. Compiten hoyo por hoyo y el que gane en cada uno se lleva un punto, en vez de sumar el total de golpes en un recorrido ('stroke play'), el formato habitual en las competiciones de golf.