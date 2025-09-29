Balonmano Mislata: Identidad, pertenencia e historia en una camiseta que conmemora sus 20 años

Hace dos décadas, pocos imaginaban que un incipiente club de balonmano se convertiría en una de las canteras más reconocidas de España. El Club Balonmano Mislata cumple 20 años llenos de historia y de grandes logros y, con un evento en plena Valencia, presentó la equipación para la temporada 2025-2026.

Presentación

El Centro Comercial Gran Turia fue el escenario para que la nueva piel del conjunto valenciano tuviera su presentación oficial. Con los clásicos colores rojo y negro, alusiones a su historia a través de logos antiguos, fechas de grandes logros, y frases características del club como "La pista nunca miente" y "Juntos somos más fuertes", la nueva camiseta titular del Balonmano Mislata tuvo un papel protagónico. También se lucieron la alternativa celeste y las verde y rosa de los porteros.

Así son las nuevas camisetas del Balonmano Mislata. / BALONMANO MISLATA

"Presentar nuestra equipación nos llena de orgullo, porque le damos la importancia que merece a una prenda que lucirán todos nuestros equipos, desde la Primera Nacional hasta los Benjamines. La camiseta de nuestro club no es solo eso, simboliza mucho más. Es lo que nos identifica como parte del Balonmano Mislata, reforzando nuestra identidad como club y como jugadores", afirmó Mauro Longarini, presidente del club valenciano. "Entendemos al deporte como mucho más que una actividad física y lo dejamos claro en todo lo que hacemos, priorizando la integración, la pertenencia y los valores. Todo eso es lo que queremos transmitir con esta equipación, con el valor agregado de celebrar los 20 años de nuestro club", agregó Longarini.

El evento contó con la participación del primer equipo del club, que lució la nueva indumentaria, y además asistieron jugadores de todas las categorías, desde los más pequeños hasta los veteranos. El evento se realizó en el marco de la iniciativa Legacy Business Club de la institución, que apunta a conectar empresas y fomentar alianzas estratégicas creando valor compartido. También fueron parte de la presentación representantes de las instituciones que patrocinan y acompañan al Club Balonmano Mislata. Fueron casi dos horas de una actividad que atrajo la atención de los visitantes al centro comercial, acompañada de buena música, un clima inmejorable y un catering para cerrar la tarde.

Aniversario

La presente temporada marca el vigésimo aniversario de un club que creció a pasos agigantados en estas dos décadas. Campeón de España en Infantiles en 2021, terceros de España en Cadetes en 2024 y ganadores de numerosos títulos autonómicos, el Balonmano Mislata es hoy uno de los clubes de base más reconocidos y respetados de España por su trayectoria y su metodología de trabajo. Todo esto está presente en su nueva equipación, que buscará en esta temporada seguir cosechando logros para escribir nuevas páginas en la rica historia del club valenciano.

Balonmano Mislata se trae la victoria de Puerto de Sagunto

La Jornada 3 del Grupo E de la Primera División Masculina proponía uno de los derbis valencianos. Por un lado, Puerto de Sagunto B; por el otro, Balonmano Mislata. Dos equipos jóvenes, pero con muchas ganas de ser protagonistas de una categoría que será muy pareja durante toda la temporada.

La primera parte tuvo un inicio parejo hasta los diez minutos, donde la visita comenzó a distanciarse en el marcador. Promediando el primer tiempo, el Balonmano Mislata estaba ganando 6-10, aunque no duró mucho. El dueño de casa pidió tiempo muerto, ajustó errores y consiguió irse al descanso con el empate a 13. Macrino Pérez (anotó 7 goles) y Rodrigo Alba marcaron la diferencia para el local, mientras que Alberto Hernández Bel (9, goleador del partido) y Sergio Miralles lo hicieron para el visitante.

El complemento fue casi todo lo contrario. Las aciertos estaban del lado de Puerto Sagunto B y el marcador mostraba un 25-21 a falta de diez minutos por jugar. Allí despertó el Balonmano Mislata con una defensa más férrea, las paradas de Jorge Ferrer y un juego de ataque que repartía goleadores. A falta de cinco minutos, los saguntinos ganaban por uno, pero todo cambiaría. Los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini firmaron un parcial de 0-4 que cambiaría todo. Goles de Hernández Bel, Vicente Ferrer (terminó con 4) y Santino Boado (3) inclinaron la balanza para un Balonmano Mislata que logró un gran triunfo como visitante por 27-28.

El Balonmano Mislata se llevó el duelo regional ante el Puerto de Sagunto B. / BALONMANO MISLATA

Con este resultado, los del área metropolitana de Valencia se ubican segundos en la competición y son uno de los cinco equipos que se mantienen invictos. El líder es Balonmano Águilas, con puntaje ideal, que derrotó a domicilio a otro candidato, Handbol Sant Joan. El próximo sábado, el Balonmano Mislata recibirá en el Pabellón La Canaleta a UCAM Murcia, colista de la Primera Nacional, que ha perdido sus tres encuentros.

Mislata B también gana en casa ajena

En el inicio de la Segunda División Nacional, el Balonmano Mislata B consiguió un resonante triunfo en la pista del Handbol Sant Joan por 24-28. Noah Miralles fue el goleador del partido con 5 tantos, seguido de Marc Saiz, con 4. La próxima semana, los valencianos serán locales en La Canaleta ante el Balonmano Santa Pola.