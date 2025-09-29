Hennie Kuiper: conoceréis mi nombre

Los cronistas belgas eran incapaces de escribir correctamente el nombre de aquel ciclista desconocido, mofletudo, que les había arruinado la fiesta en Yvoir donde miles de aficionados aguardaban excitados la entronización de una de las leyendas de casa. Hennie Kuiper, un holandés de 26 años que en su hoja de servicios profesional solo un título de campeón de su país y un quinto puesto en una Vuelta a España (lejos del prestigio actual), convirtió en un funeral lo que horas antes, cuando los ciclistas partieron a primera hora de la mañana, se asemejaba a una fiesta de exaltación nacionalista. Sus grandes héroes (Merckx, Roger de Vlaeminck y Freddy Maertens), los mejores ciclistas del mundo en carreras de un día, fueron aclamados de manera apasionada y la única duda en el ambiente era cuál de ellos recibiría esa tarde el maillot de campeón del mundo. Ver a un belga ganar el Mundial era algo habitual, pero hacía doce años que uno no lo lograba delante de los suyos y eso le daba a la prueba de 1975 un aliciente extra a ojos de los seguidores belgas, locos por sus corredores y por sus clásicas infernales, que aquel día de finales de agosto desayunaron temprano para salir a la calle a vivir el acontecimiento.

Hennie Kuiper empezaba en ese momento a disfrutar del profesionalismo. Se crió en una granja junto a sus cinco hermanos y cuando el ciclismo comenzó a convertirse en el eje de su vida tuvo que compatibilizar la competición con su trabajo en una fábrica de zuecos. Estaba lejos de creer que la bicicleta iba a ser su medio de su vida. Pero el tiempo fue poniendo las cosas en su sitio. Como amateur comenzó a cosechar victorias (el oro en los Juegos Olímpicos de 1972 fue el más importante) aunque en el mundo profesional las cosas no eran tan sencillas como él las imaginaba. Llegar a la línea de salida de Yvoir en 1975, su primera participación en un Mundial, había sido un trayecto complejo. Ese día en Bélgica tenía una cuenta pendiente. Lo normal es que un año antes, en Montreal, hubiese vivido su estreno en un campeonato del mundo pero en Canadá sufrió una de los golpes más duros de su vida. La Federación Holandesa lo incluyó en la selección porque era con diferencia el corredor más en forma de su país, pero le surgió un problema porque el patrocinador del equipo para el que corría le exigió disputar una prueba en Dortmund el día en que la expedición holandesa salía en dirección a Montreal bajo la amenaza de no pagarle lo que restaba de temporada. Kuiper comunicó a la Federación que viajaría un día después y que él se haría cargo de los gastos del desplazamiento. Estaba ilusionado porque conocía el recorrido de Montreal y sabía que reunía las condiciones ideales para hacer una gran carrera, para pelear con cualquiera en aquel terreno. Kuiper ganó en Dortmund, cumplió con su equipo y voló en dirección a Canadá una semana antes de la prueba. Pero allí su federación le comunicó que ya había sido reemplazado al saltarse una norma de viajar junto al resto de la expedición. Una excusa burda a su juicio. A su carrera siempre le faltaron padrinos y en ningún momento fue tan consciente de ello como aquella semana en Montreal. Kuiper lloró de rabia aquellos días como nunca lo había hecho. Siguió solo una carrera que le confirmó todo lo que había imaginado las semanas anteriores: era ideal para él. Holanda naufragó y Eddy Merckx sumó un nuevo título mundial a su palmarés (el tercero, que sería el último).

Un año antes su federación le impidió competir en el Mundial de Montreal

En todo eso pensaba Kuiper antes de comenzar el Mundial de 1975. Su estatus había mejorado en los últimos doce meses y en su bolsillo ya tenía un contrato para abandonar el Frisol y unirse al TT Raleigh. Esos detalles se hacen notar en la previa del Mundial. Jan Janssen, que sabe lo que es ganar el Mundial, es el responsable del equipo holandés y se lleva unos días antes a todo el equipo a su casa donde comparten una comida agradable y definen estrategias para que cada uno tenga claro el papel que le corresponde. El Mundial es el terreno abonado para las peores traiciones; la historia está llena de episodios terribles en aquellas selecciones que acudían con varios líderes como se había visto en Italia con Coppi y Bartali o en Bélgica con esa colección de genios que se odiaban entre sí. Janssen lo deja claro. El líder es Joop Zoetemelk, los esfuerzos estarán puestos en que vaya cómodo y dejarle en situación de competir por la victoria, pero Kuiper tendrá libertad para moverse por su cuenta. La racionalidad holandesa contrasta con la grillera en la que convierte la selección belga. Merckx, De Vlaeminck, Maertens y Van Impe, rivales irreconciliables, gente que se detestaba, sienten la necesidad de ganar delante de su gente y ninguno de ellos está dispuesto a renunciar en favor de un compañero. La composición del equipo ya dio lugar a una crisis porque todos querían colocar a algún fiel lugarteniente entre los diez elegidos por la federación pero no había sitio para todo el mundo y alguno como De Vlaeminck se quedó sin nadie de su confianza. Para él, que venía de hacer una gran temporada, aquello supuso un insulto.

La carrera respondió al guion previsto. Bélgica utilizó a parte de su equipo para desgastar al grupo y reducirlo a un selecto grupo de favoritos. Cuando el Mundial entró en su momento decisivo once corredores se quedaron en cabeza: Tres belgas (Merckx, De Vlaeminck y Van Impe), tres franceses (Thevenet que semanas antes había sido el primero en derrotar a Merckx en un Tour de Francia, Jean-Pierre Danguillaume y Régis Ovion), tres holandeses (Kuiper, Zoetemelk y Gerrie Knetemann), un italiano (el joven y peligroso Francesco Moser) y un español (Pedro Torres). Como era de esperar el principal marcaje se estableció entre Merckx y De Vlaeminck, dos belgas corriendo uno contra el otro. Un duelo que iba mucho más allá de lo deportivo al que asistía el resto de corredores que esperaban recoger la fruta del árbol que no paraban de agitar aquellos dos caracteres únicos. Kuiper fue el más audaz de todos ellos. A falta de treinta kilómetros se lanzó en busca de la victoria. Sin volver la vista atrás, conciente de que estaba ante los cuarenta y cinco minutos más importantes de su vida. Mientras el grupo seguía perdiendo unidades De Vlaeminck fue quien puso más interés en cazarle pero siempre sentía el marcaje de Merckx y de Zoetemelk, que disfrutaba de la situación. El holandés, que nunca había sido campeón del mundo, deseaba la derrota de los belgas por encima de todas las cosas. En la salida había soportado insultos y descalificaciones: “segundón, chuparruedas…”.

La fama no siempre justa de ir siguiendo la estela de Merckx en su carrera le había convertido en protagonista incluso de chistes que contaban los belgas: “¿Por qué Zoetemelk está tan blanco? Porque siempre corre en la sombra de Merckx”. Por eso disfrutó durante aquellos frenéricos kilómetros del papel de marcar a los belgas mientras Kuiper mantenía una ventaja siempre en torno a los veinte segundos. Además, en caso de que le cazaran él tendría entonces sus opciones. Pero no llegaron a eso. Poco después en Yvoir se hizo el silencio absoluto cuando un holandés desconocido (Hendrikus Kuipers le llamaron a día siguiente los periódicos belgas) cruzó la línea de meta levantando con timidez sus brazos al cielo.

Su primer triunfo grande en su estreno en un Mundial. El amargo recuerdo de Montreal de doce meses antes, borrado de la memoria de golpe. Kuiper empezó hace ahora cincuenta años su carrera al revés (el Mundial suele llegar siempre con el tiempo y no al principio) porque en las temporadas siguientes llegaron triunfos en todas las grandes clásicas (solo se le escapó Lieja entre los “monumentos”) y dos segundos puestos en el Tour de Francia. Y entonces todo el mundo ya supo escribir correctamente su nombre.

