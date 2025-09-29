La Selección Francesa de Skate se concentra en La Nucía

Del 27 al 30 de septiembre la Selección Francesa de Skate está concentrada en La Nucía, donde está realizando un “training camp” en el Skatepark de la Ciutat Esportiva Camilo Cano. El objetivo de este stage es preparar las próximas competiciones como el próximo campeonato mundial. Los grandes éxitos de los skaters españoles ha hecho de imán para que otras selecciones quieran entrenar en su “Centro de Tecnificación”, ubicado en el Skate Park de La Nucía.

La Selección Francesa está compuesta por varios skaters olímpicos en París 2024 y habituales en las pruebas de la Copa del Mundo: Tom Martin (17 años) 27º ranking mundial de skate, Noé Montagard (15 años) 25º ranking mundial, Nana Taboulet (16 años) 9ª del ranking mundial y olímpica en París 2024, Emilie Alexandre (19 años) 30ª ranking mundial de skate y olímpica en París 2024. Durante sus entrenamientos en La Nucía están dirigidos por la seleccionadora francesa de skate Charlotte Hym. Es la primera vez que la selección francesa de skate visita La Nucía, pero ya están pensando en volver a corto plazo tanto con los olímpicos como con las promesas.

El Skatepark de La Nucía es centro de tecnificación de “skate” de la Real Federación Española de Patinaje (RFEP), desde su apertura en marzo de 2024. La selección española ha realizado diferentes stages para preparar los Juegos de París 2024 y pruebas de la Copa del Mundo. De hecho la selección francesa ha llegado a La Nucía a través de la RFEP.

“Los videos de Egoitz, Naia Laso y Danny León nos han traído a La Nucía”

La entrenadora francesa comentó que conoció de la existencia del Skate Park de La Nucía, a través de los videos de los skaters españoles. “Los skaters españoles están rindiendo a un gran nivel en las competiciones y son uno referentes. Vimos los vídeos de Egoitz Bijueska, Naia Laso o Danny León entrenando en el Skate Park de La Nucía, preparando las olimpiadas y nos dijimos tenemos que intentar ir allí, ya que es una instalación muy parecida a la de competiciones” finalizó Charlotte Hym.

“Un Skatepark referente a nivel internacional”

Sergio Villalba, concejal de Deportes, dio la bienvenida al equipo francés, durante su primera sesión de entrenamiento de La Nucía, el pasado sábado. El final de esta sesión los patinadores franceses compartieron entrenamiento con las jóvenes promesas de la Escuela de Skate. “La presencia de la selección francesa de skate confirma que el SkatePark de La Nucía es un referente a nivel internacional. Los videos de la selección española entrenando aquí, son la mejor tarjeta de visita para esta instalación deportiva que en año y medio de vida, ya es conocida a nivel mundial. Una gran promoción para nuestro proyecto de “La Nucía, Ciudad del Deporte”” afirmó Sergio Villalba, concejal de Deportes.