Triunfos del Carpesa, Giner y Valencia, en la 3ª jornada de la DHB de hockey

La tercera jornada de la División de Honor B ha dejado un buen balance de resultados para los equipos representantes de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana. Cuatro victorias, un empate y dos derrotas, constituyeron en el saldo de una jornada muy positiva para el hockey valenciano.

El CH Carpesa firma su tercera victoria seguida y sigue líder

En la categoría masculina, el CH Carpesa se impuso en casa en un duelo directo ante un rival con el que igualaba a puntos en el liderato del Grupo 2: el Castelldefels. Tras comenzar perdiendo, el equipo valenciano sacó su músculo ofensivo en el último cuarto para lograr una trabajada remontada en los instantes finales gracias a los goles de Roberto Bayarri, Cristian Soler y Diego García, que permiten al conjunto blau ser líder en solitario.

Por su parte, el CD Giner de los Ríos se impuso en otro duelo importante ante el AD Rimas por 3 a 1. David Martínez fue el gran protagonista del equipo tras firmar un hat-trick que encarriló el triunfo de un Giner para trepar a la tercera posición.

En el Grupo 1, la Universitat d’Alacant-San Vicente perdió en casa por 0 a 3 ante el Club de Hockey Madrid-Las Rozas. Los alicantinos son sextos en la clasificación.

Ver resultados y clasificación.

Giner y Valencia logran su primera victoria

En la categoría femenina, en el Grupo 1, el CD Giner de los Ríos logró su primera victoria después de vencer al CD Málaga-Rincón de la Victoria en suelo andaluz. Carmen Varea marcó el gol en el último cuarto para darle los tres puntos a su equipo, que ya es sexto en la clasificación.

Por su parte, el CH Xaloc perdió 2 a 0 en su visita al Sanse Complutense y sigue colista.

Por su parte, en el Grupo 2, el Valencia CH se impuso 0 a 7 en su visita al CH San Fernando para lograr su primer triunfo de la temporada. Martina Santos, con tres goles, Ángela Colomer con otros dos, junto a Eveline Van den Nieuwenhof y Micaela Morales, le dieron el triunfo al conjunto blanquinegro para mantenerse en el cuarto puesto.

Finalmente, la UA-San Vicente empató 1 a 1 ante el Real Grupo de Cultura Covadonga gracias al tanto de Isabel Pérez que le dio el empate a su equipo, que se ubica en la sexta posición.

Ver resultados y clasificación.