La valenciana Judith Tortosa, subcampeona del mundo en los 100 metros T72

La valenciana Judith Tortosa repite en el Mundial de India la plata que logró también el año pasado en los 100 metros T72 para deportistas con parálisis cerebral que utilizan andador deportivo. Un subcampeonato del mundo para la deportista del Proyecto FER que le da alas de cara a seguir luchando por llegar a Los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 con opciones de subir al podio en una prueba que debutará en el programa paralímpico.

La de Xàtiva, a sus 20 años, logró su mejor marca personal con 18:16, en tanto que el oro y el récord del mundo fueron para la polaca Magdalena Andruszkiewicz (16:82) y el bronce para su compatriota Zofia Kalucka (19:16).

También consiguió su mejor registro histórico el madrileño Álvaro del Amo en la final de lanzamiento de peso F11 para atletas ciegos. Con un quinto intento de 13,70 metros, el madrileño consiguió la medalla de bronce, igual que en los Juegos de París 2024, solo superado por los iraníes Amirhossein Alipour Darbeid (14,59), oro y récord de los campeonatos, y Mahdi Olad, bronce (14,23).

Judith Tortosa, tras lograr una meritoria plata en los 100 metros. / CSD

Oro para David Pineda

En la jornada matutina David Pineda se proclamó campeón del mundo paralímpico de los 400 metros, clase T20 para atletas con discapacidad intelectual, con un tiempo de 47.12, récord de los campeonatos.

Pineda, del club Atletismo Numantino y entrenado por Enrique Márquez, ganó la carrera disputada en el estadio Jawaharlal Nehru por delante del brasileño David Tavares (47.50), plata, y del Idris Sufyani (47.55).

Este éxito de David Pineda, de 27 años, se produce apenas doce meses después de lograr la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París en la misma distancia y categoría.

Más participantes españoles

En esta cuarta jornada de competición también participaron otros españoles como Desirée Vila, que terminó sexta en salto de longitud T63 (4,46 metros, mejor marca personal), Enric Quintanilla, séptimo en longitud T12 (6,03 metros), Joan Sirera, octavo en 100 metros T13 (11:36) y David Jiménez, noveno en lanzamiento de peso F41 (8,74 metros).

Además, Alba García y su guía Diego Folgado se clasificaron para la final de los 100 metros T11 con una cuarta posición y mejor marca personal (12:43), prueba en la que Irene Cerdá-Juan Francisco Carrillo terminaron octavos (14:34).

Izaskun Osés también quedó fuera de la final de 400 metros T12 al ser octava (1:02.33) y solo entrar las cuatro mejores a la lucha por las medallas.