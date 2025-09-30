El valenciano Alfonso Roig Bonilla, campeón de España Infantil de doma clásica

El joven jinete valenciano Alfonso Roig Bonilla se ha proclamado vencedor en la categoría Infantil en el Campeonato de España de Doma Clásica para menores, celebrado en Dehesa Montenmedio.

Así fue la competición

Durante el transcurso del campeonato el valenciano fue escalando posiciones. En la primera calificativa consiguió un decimoprimer puesto, mientras en la segunda logró una remontada con una media de 74% que le permitió escalar posiciones en la clasificación provisional.

En la prueba decisiva obtuvo una nota de 74,337 % y, al sumar los resultados de las tres jornadas, alcanzó un total acumulado de 218,046 puntos, lo que le granjeó la medalla de oro en la categoría Infantil.

Este título supone un momento clave en la trayectoria de Alfonso Roig: debutar con su poni Strandgaards Doleys en la categoría Infantil y conseguir el oro nacional en su primera participación.

Cabe destacar que, pese a que en la primera calificativa una jinete —Jimena Asuero con Eddie— había sorprendido con un 71,325 %, Roig supo mantener la concentración y elevar su nivel en las siguientes dos pruebas para imponerse con claridad.

El Campeonato de España de Doma Clásica para menores reunió aproximadamente a dos centenares de binomios procedentes de toda la geografía nacional, compitiendo en las categorías de Alevines, Infantiles, Juveniles, Juveniles 0* y Jóvenes Jinetes.

Declaraciones

"Subirme al escalón más alto del podio en mi primera participación en un campeonato de España con Strandgaards Doleys es un sueño cumplido. Quiero dar las gracias a mi caballo, a mi entrenadora Lucía Borreda y a todo el equipo que ha trabajado conmigo durante esta temporada. Este título es un impulso para seguir creciendo, aprender más, competir más fuerte y representar con orgullo a mi comunidad y a mi país", destacó el joven jinete valenciano Alfonso Roig Bonilla .