Mario Vega impartirá un “Curso de Muay Thai” en La Nucía

Mario Vega, uno de los mejores entrenadores de Muay Thai a nivel mundial que vive en Tailandia, impartirá un curso el sábado 1 de noviembre en el Pabellón Muixara de La Nucía. Una oportunidad única de formarse con este prestigioso entrenador junto a la pentacampeona mundial Eva María Naranjo. Se esperan que participen más de 100 deportistas venidos de toda España.

Este curso está organizado por el Club Deportivo Muay Thai Seua Yang La Nucía y la Federación Valenciana de Kickboxing, Muay Thai y otras disciplinas (FKMCV) con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía.

Intensa jornada

El Curso de Muay Thai con Mario Vega se impartirá en sábado 1 de noviembre de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, en elPabellón Muixara de La Nucía. En esta formación ya han confirmado su presencia diferentes escuelas valencianas y de toda España, que quieren “aprender y perfeccionar las técnicas aplicadas al combate del Muay Thai”.

El precio del curso es de 50 euros curso completo, 35 euros medio curso. Para los menores de 11 años la formación será gratuita. Más información en inscripciones en el 647 422 122.

Mario Vega

Un curso con el canario Mario Vega, uno de los mejores entrenadores a nivel mundial de Muay Thai. Vega tiene su escuela Kaewsamrit Canarias, de donde han salido campeones de España, de Europa y del mundo. Actualmente vive en Tailandia en Kho Samui, donde está impartiendo clases en la escuela Chor - Ratchawat, siendo jefe de peleadores profesionales.

Para su primer curso en España en su tour 2025 Mario Vega ha elegido “La Nucía, Ciudad del Deporte”. En este curso contará con la ayuda de la “nuciera” Eva María Naranjo, pentacampeona mundial de artes marciales y referente en la formación de jóvenes valores.