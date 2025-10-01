El Nacional de Atletismo Sub-16 e Inclusivo reunirá a 700 atletas en La Nucía

El futuro del atletismo español competirá este fin de semana en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub 16 e Inclusivo, CESA (Campeonato de España en Edad Escolar). Más de 700 atletas participarán en este nacional que se desarrollará el sábado 4 y domingo 5 de octubre, con un total de 21 pruebas atléticas. Destacar que es un campeonato totalmente inclusivo en el cual participarán atletas con movilidad reducidas en las mismas pruebas. La entrada para el público es libre y gratuita.

Una vez más la Real Federación Española de Atletismo ha elegido “La Nucía, Ciudad del Deporte”, como sede de un nacional. Recordemos que es el segundo Campeonato de España de 2025 que se desarrolla en el Estadi Olímpic, ya que en el mes de junio albergó el 60º Campeonato de España de Atletismo Máster al Aire Libre, con 1.136 atletas y varios récords de España.

Este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-16 e Inclusivo, CESA (Campeonato de España en Edad Escolar) está organizado por la RFEA (Real Federación Española de Atletismo), FACV (Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana) y el Club de Atletismo de La Nucía, con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, Diputación de Alicante, COE y el Ayuntamiento de La Nucía.

La presentación de este nacional contó con la presencia de María José Orugo, vicepresident de la RFEA y presidenta de la FACV; Sergio Villalba, concejal de Deportes de La Nucía y Pepe Brotons, pte. Club Atletismo La Nucía.

Sábado y domingo

La competición comenzará el sábado 4 de octubre a las 10:00 de la mañana en el Estadi Olímpic de La Nucía con la prueba de lanzamiento de martillo, salto de longitud, 3 km marcha, salto con pértiga, 110 metros vallas, los 100 metros lisos, 300 metros y el 300 vallas. El sábado por la tarde se reanuda la competición a las 17:00 horas con lanzamiento de disco, triple salto, salto con pértiga (fem.), salto de altura, 110 metros vallas finales, 1.500 obstáculos, 100 m. finales y 3.000 m. lisos.

El domingo 5 de octubre se comenzará a las 10:00 horas con las pruebas de lanzamiento de jabalina, peso, salto de altura, 600 m. liso, 1.000, 4x100 (h), lanzamiento de peso final, 4x100 (m), 4x300 (h y m) y 4x100 mixto. A las 14:00 horas finalizará el nacional.

La Comunidad Valenciana participará con 54 atletas, 5 de ellos atletas inclusivos: Héctor Sánchez (lanz. Peso), Carolina Yuste (longitud), Ainara Martínez (100 m lis) y en relevos Rafa Perales y Manuel Fernández. Participarán las 17 selecciones autonómicas en esta competición.

Directo por streaming

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub 16 e Inclusivo, CESA (Campeonato de España en Edad Escolar) podrá seguirse en directo por streaming, a través del canal de La Liga +.