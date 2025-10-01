El torneo mixto Beach Arena- Tovar BV tomó la playa de la Patacona

El vóley-playa vuelve a ser protagonista. Con la despedida del verano, la arena valenciana continúa acogiendo a cientos de jugadores y jugadoras que, día a día, se congregan a orillas del Mediterráneo para disfrutar del vóley playa.

Y este fin de semana, los clubes Beach Arena de la Patacona y el Tovar Beach Volley Club de la Malvarrosa se unieron para celebrar un torneo único que se dio cita en la playa de Alboraya para organizar un torneo mixto, en el que participaron equipos de ambas escuelas deportivas.

Casi 100 participantes, de diferentes nacionalidades como España, Italia, Grecia, Argentina, Colombia, Venezuela, entre otro países, demostraron su nivel sobre la arena de la Patacona en un torneo mixto que volvió a reunir a varios espectadores y aficionados que disfrutaron desde el paseo marítimo para presenciar el gran espectáculo deportivo.

Tras una intensa y emocionante jornada de competición, la pareja conformada por Vilanova-Ferrari se proclamó campeona de la categoría de oro, después de imponerse a la pareja Misbah y Saget que se quedó con la medalla de plata. Finalmente, el bronce fue para el equipo integrado por Schmid y Droste.

En la categoría de plata, la dupla formada por Ruiz-Rivas se proclamó campeona tras firmar un gran torneo, superando en la final al equipo Attardi-Papazoglou que fue subcampeón, mientras que el equipo de Morozzi y Várkonyi logró el tercer puesto.

Un torneo mixto que fomenta la igualdad y la unión de clubes vecinos

Este torneo mixto es una competición que reúne a dos categorías (oro y plata) que demuestran el gran nivel de competición que existe en el vóley playa valenciano y además promueve la igualdad entre equipos conformados por hombres y mujeres. Además, el torneo fortalece los lazos entre dos clubes vecinos, creando sinergias y una muestra de hermandad y compañerismo entre dos entidades que pusieron a prueba el nivel de sus alumnos en un fin de semana de competición, buen clima y mucho vóley.