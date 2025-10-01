Vicent Mompó recibe a Bárbara Pardo, campeona del mundo de piragüismo

El presidente de la Diputació de Valencia, Vicent Mompó, recibió en la tarde de este martes 30 de septiembre a la piragüista valenciana Bárbara Pardo, quien el 22 de agosto se proclamó junto a sus tres compañeras, campeona del mundo en la modalidad sprint K4 - 500 metros. Un título que completa un año en el que la de Antella también ha conseguido el oro en la Copa del Mundo y la plata en el Europeo. “Es un orgullo, siempre hace falta tener personas en las que mirarnos; conseguir este éxito requiere mucho esfuerzo, creo que es un mensaje importante, sobre todo para la gente joven”, destacó Mompó.

En la misma línea, ha argumentado el presidente, “el trabajo no te asegura el éxito, pero si no trabajas es imposible conseguirlo; en este caso le están yendo las cosas bien, ya sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, espero que tenga mucha suerte y siga llevando el nombre la provincia de Valencia por todo el mundo”. “Sus éxitos representan a toda nuestra provincia”, escribió Mompó, en el reverso de la Senyera de ‘trencadís’ que le ha regalado a la piragüista en nombre de la institución provincial.

Por su parte, la deportista ha explicado que su objetivo es “seguir entrenando duramente de cara al año que viene para intentar ganar de nuevo el oro”. Para Pardo, traer una de sus medallas a la Diputación “es emocionante y un orgullo”.

La Diputación destina 1,3 millones de euros al deporte provincial

La Diputació de Valencia ha abierto dos convocatorias de ayudas destinadas a clubes, federaciones y entidades deportivas de la provincia. Se trata de dos líneas de ayudas puestas en marcha por el área de Deportes que dirige el diputado Pedro Cuesta, y que entre las dos alcanzan los 1,3 millones de euros.

“Una vez más desde el área de Deportes demostramos nuestro apoyo y compromiso con el desarrollo del deporte provincial. Estas ayudas resultan fundamentales para federaciones de deportes minoritarios y clubes no profesionales, que sin el apoyo de la Diputación no podrían continuar con la práctica deportiva. La corporación se confirma como un pilar fundamental para el deporte base de la provincia”, destaca el diputado de Deportes, Pedro Cuesta.

La primera línea de ayudas, dotada con 900.000 euros, va dirigida únicamente a los clubes deportivos de la provincia, y servirán para financiar los gastos que conlleva la participación de sus equipos absolutos, en las competiciones oficiales de ámbito nacional y/o internacional, de carácter no profesional. El plazo para que estas entidades soliciten la subvención, que podrá llegar hasta los 19.500 euros para los deportes individuales y hasta los 40.000 euros para los deportes colectivos, concluye el próximo 17 de octubre.

Concretamente, los clubes beneficiados deberán dedicar este dinero a la participación en una de las siguientes competiciones: torneos europeos de clubes, con participación mínima de ocho países y que se clasifiquen en sus respectivas ligas; campeonatos de España de máxima división y categoría Absoluta; y/o ligas estatales oficiales no profesionales de categoría Absoluta, de máxima categoría, o bien las dos ligas oficiales de categoría Absoluta, inmediatamente inferiores, que se celebren por sistema de liga regular, organizada o reconocida por la federación española correspondiente.

Ayudas para celebración de eventos

A la segunda convocatoria de ayudas puesta en marcha por la Diputación, que cuenta con un presupuesto de 400.000 euros, pueden optar las federaciones, clubes y entidades deportivas de la provincia de Valencia. La finalidad de esta subvención es la realización de eventos deportivos especiales, extraordinarios o anuales, de carácter nacional e internacional y de categoría Sénior o Absoluta, en el territorio de la provincia de Valencia durante el ejercicio 2025. Cada entidad beneficiada podrá recibir hasta un máximo de 40.000 euros, y la fecha para formalizar la solicitud de esta ayuda termina el próximo 20 de octubre.

10K l'Eliana. / DIPUTACIÓN DE VALENCIA

Los eventos que, específicamente, serán subvencionables por parte de la Diputación son los campeonatos oficiales del Mundo, Europa o España; así como otras competiciones de ámbito internacional y nacional de categoría Sénior o Absoluta, calificadas por la federación deportiva correspondiente (se considerarán en este nivel las de pilota valenciana calificadas por la federación autonómica).

También se incluyen en esta línea de ayudas los eventos para celebrar un aniversario de la entidad deportiva solicitante, y también eventos deportivos singulares que se celebren en una única jornada, consistentes en carreras a pie, carreras ciclistas, natación, duatlones o triatlones.