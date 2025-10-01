La Volta a Peu de les Falles cierra el Circuit Caixa Popular de Carreres de València

El XX Circuit Caixa Popular de Carreres Ciutat de València concluye este domingo 5 de octubre con la XV Volta a Peu de les Falles. Organizada por la Junta Central Fallera, recorrerá el centro de la ciudad, y completará 5 kilómetros para concluir la prueba, y la temporada, frente a la fachada consistorial, lugar emblemático para el colectivo fallero. “Este domingo, nuestra ciudad volverá a vivir una de las pruebas más emblemáticas de nuestro circuito de carreras, donde runners y falleros recorrerán los barrios de nuestra ciudad”, ha señalado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

Recorrido

Con salida en Marqués de Sotelo y meta en la Plaza del Ayuntamiento, la octava y última cita del circuito transcurrirá por el distrito de Ciutat Vella. Recorrerá calles emblemáticas como Xàtiva, Guillem de Castro frente al IVAM, y junto al margen del río por Blanquerías, Pintor López para adentrarse por la calle La Paz y acceder a la meta desde San Vicente. “Es una carrera muy especial para Valencia porque une dos facetas muy importantes y con mucho arraigo para nuestra ciudad, como es la del mundo running y la del sector de las Fallas”, ha insistido la presidenta de la FDM.

Recorrido XV Volta a Peu de les Falles. / FDM DE VALENCIA

Inscripciones

El pasado año, 3.500 corredores participaron en esta última carrera del circuito. Además de la modalidad competitiva, la cita acoge la prueba para menores de 14 años y la no competitiva ‘A tu Ritmo’. Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse a través del enlace https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/15ordf-volta-peu-de-les-falles

Hasta la fecha, se han inscrito 1.341 corredores, de los que 864 pertenecen a la modalidad competitiva, 416 a la categoría ‘A tu Ritmo’ y 61 a las pruebas dirigidas a menores de 14 años. A las 9:00 sonará la salida para los atletas Preferentes, dos minutos después para el resto de participantes y por último, para la modalidad ‘A tu ritmo’.

Como es habitual, los participantes pueden recoger su dorsal en la tienda Intersport del Centro Comercial Ademuz durante el viernes por la tarde y el sábado en horario comercial, hasta las 20:30. También el mismo día de la prueba una hora antes del inicio de la carrera.

Carreras disputadas

Desde el pasado mes de enero, se han celebrado siete carreras que componen el Circuit y que han recorrido los diferentes barrios de la ciudad. Organizadas por la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con clubes deportivos y asociaciones locales, se han disputado la 26 Carrera Popular Galápagos; X Carrera Never Stop Running ‘Nunca te rindas’VI Volta a Peu per la Discapacitat ‘Ciutat de València’X Carrera José Antonio RedolatVII Carrera Marta Fernández de CastroVI Volta a Peu Runners Ciutat de València y XLVII Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre.