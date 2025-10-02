Montesinos

La Fundación Trinidad Alfonso celebra los cuartos puestos de Quique Llopis

El atleta valenciano Quique Llopis valoró el cuarto puesto logrado en el pasado Mundial de Tokio celebrado en septiembre en la modalidad de 110 metros vallas y comparó su actuación con la de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde repitió puesto, al considerar que en la cita mundialista estuvo más cerca de las medallas. "En el Mundial de Tokio conseguí ser más competitivo que en París y estuve al nivel de una final. Vi las medallas más cerca y, en parte, tenemos que ver esa parte positiva", explicó Llopis en declaraciones a los medios durante el reconocimiento que recibió en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso como deportista del Proyecto FER.