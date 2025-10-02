Noelia Juan, estrella en una Copa de Europa sin triatletas israelíes

Ceuta acoge este domingo la Copa de Europa de Triatlón y lo hace con la valenciana Noelia Juan como una de las grandes esperanzas de la selección española, pero también con la polémica por la no participación de los triatletas israelíes.

El director de competición de la Federación Española de Triatlón (FETRI), Jorge García, destacó al respecto que se habían inscrito cuatro triatletas de Israel, quienes finalmente no competirán. "Desde el Gobierno de Ceuta nos trasladaron la preocupación a raíz de lo ocurrido en la Vuelta Ciclista, con lo que la Federación Europea contactó con la Federación de Israel, que decidió retirar a sus representantes y darles de baja de la lista de salida. Ahí no influimos en esta decisión",

Sin los participantes de Israel, habrá representación de otros veinte países, entre ellos España con la presencia de Vicente Hernández también como gran esperanza en la prueba masculina.

España, con 41 triatletas

El propio Jorge García explicó este jueves que estos dos triatletas españoles son los que reúnen más opciones para la primera de las dos pruebas que este año se disputan en España de la Copa de Europa, ya que la segunda está prevista para la próxima semana en Tenerife. Vicente Hernández (Santa Cruz de Tenerife, 1991) y Noelia Juan Pastor (Bétera, Valencia, 1996) encabezan así a una selección española que intervendrá con 24 triatletas en la categoría masculina -donde competirán 70 de 18 países- y de 17 mujeres en la femenina, donde habrá 37 triatletas en representación de 12 países.

Noelia Juan, en una de sus últimas competiciones en València. / Mediterránea Triatlón

"Hay mucha gente joven española que están fuertes. Vicente fue olímpico en Río de Janeiro 2016 y Noelia Juan fue reserva en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero en las quinielas es complicado acertar", ha dicho.

Éxito del circuito en la ciudad

Ha valorado que la prueba de Ceuta "se ha consolidado y asentado, lo que demuestra el crecimiento en la participación. Para la Federación Española es un evento especial y la verdad es que impresiona ver las imágenes de la prueba con todos los aficionados que salen a la calle ese día".

En relación a la participación ha dicho que "quizá se puede buscar ampliar el cupo porque se cubren las 70 plazas masculinas y las 40 femeninas, que son las máximas, pero habrá que estudiarlo porque es un circuito de los que más gustan porque está integrado en el centro de la ciudad, tratándose de un circuito con fortaleza y carisma".

La competición se disputará en la categoría sprint con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie.