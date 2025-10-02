Quique Llopis: “Mi ilusión para 2026 es ser campeón de Europa”

En poco más de un año, un deportista de la Comunitat Valenciana ha rozado, por dos veces, un podio universal en los 110m vallas, una de las pruebas más apasionantes del atletismo. Quique Llopis, medalla de plata en el Europeo de Roma 2024, parece abonado a la cuarta plaza en las citas mundiales. Ocurrió en marzo de 2024, en el Campeonato del Mundo en pista corta celebrado en Glasgow; en agosto de 2024, en los Juegos Olímpicos de París, y ha vuelto a suceder en el Mundial al aire libre de Tokio, en septiembre de 2025. “En el Mundial de Tokio conseguí ser más competitivo que en París y estuve al nivel de una final. Vi las medallas más cerca y, en parte, tenemos que ver esa parte positiva", explicó Llopis en declaraciones a los medios en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso, a los que confesó que su ilusión para 2026 es “ser campeón de Europa o como mínimo igualar la plata del Europeo de Roma en 2024”. Otra de sus metas sería conseguir batir un récord de España.

Proyección del video de la final del Mundial de Tokio. / M.A. MONTESINOS

El deportista FER, de 25 años, paró el crono en los 13 segundos y 16 centésimas, cuatro centésimas le separaron del bronce del jamaicano Tyler Mason (13:12). La plata fue para el también jamaicano Orlando Bennet (13:08) y el oro para el estadounidense Cordell Tinch, que volvió a rebajar la frontera de los 13 segundos (12:99).

Una cuarta plaza en un Campeonato del Mundo al aire libre no puede saber a poco y así se lo ha hecho saber la Fundación Trinidad Alfonso, impulsora del Proyecto FER al que pertenece el atleta de Bellreguard. Quique Llopis ha recibido su reconocimiento este jueves 2 de octubre en la sede de la Fundación que preside Juan Roig y dirige Juan Miguel Gómez. "Que un valenciano haya enlazado un cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en un Mundial puede dar algo de rabia pero para nosotros es un enorme orgullo y como se dice en nuestro cartel: Chocolate muy dulce, los cuartos puestos que saben a medalla“, destacó Juan Miguel Gómez.

El atleta Quique Llopis y el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez. / M. A. MONTESINOS

De sus próximos retos, ya para la temporada 2026, el atleta FER destacó el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Polonia, que se celebra del 20 al 22 marzo, y el de Europeo pista cubierta del 10 al 16 agosto en Birmingham (Reino Unido) donde defenderá la medalla de plata conseguida en 2024 en Roma (Italia). "Ahora tenemos unos meses para trabajar antes de empezar a competir a finales de enero o principios de febrero y son los más importantes para crear una buena base y mejorar todo lo que podamos", explicó Llopis, que añadió que su objetivo es "volver a luchar por estar en una final. Algún día llegará la medalla.

Para llegar hasta ahí, el atleta de Bellreguard (Valencia) señaló los aspectos que debe cambiar: "Hay cosas que mejorar porque es todo a nivel técnico, como en la salida, con ciertos apoyos que cambiar para no estar tan hundido. Tenemos que revisar todo a nivel general".