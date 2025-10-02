Valencia celebra la jornada ‘Horizonte en la gestión deportiva: Liderando la transformación del sector”

El Complejo Deportivo y Cultural Petxina ha acogido este jueves 2 de octubre, la jornada profesional ‘Horizonte en la gestión deportiva: Liderando la transformación del sector’, organizada por la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana (GEPACV), en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal.

Ejes temáticos

La jornada, que ha contado con la presencia de más de 300 profesionales, ha tenido como ejes temáticos la innovación, la Inteligencia Artificial, la seguridad, la igualdad, el liderazgo y los eventos. Dirigida a gestores deportivos, técnicos municipales, profesionales del turismo, emprendedores y empresas interesadas en la transformación digital del deporte, tenía como objetivo generar un espacio de aprendizaje, networking y reflexión sobre la gestión deportiva.

El director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, abrió la jornada con la ponencia inaugural, titulada ‘LaLiga como ejemplo de gestión’. A continuación, el gerente de la Asociación Española de Empresas de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP), Yago Monteoliva, trató las ‘Claves para la elaboración de pliegos en la contratación deportiva: criterios técnicos, jurídicos y estratégicos’.

Posteriormente, se celebró la mesa redonda ‘Liderazgo en evolución: IA, metodologías ágiles y el papel clave de la mujer en la gestión deportiva’, con la participación de Isabel García Sanz, presidenta de la Federación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo y expresidenta de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo; y María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes entre 2018-2020.

Seguridad e Inteligencia Artificial

Por la tarde, la primera mesa redonda, titulada “Seguridad en el Deporte: Retos y soluciones para eventos e instalaciones del siglo XXI”, contará con representantes de PROSEGUR, así como con Manuel Casarrubio, director de Seguridad del Villarreal CF, y Francisco López, director de proyectos de ASE Arquitectos. Posteriormente, Raquel Lozano, socia de AUREN y directora del área fiscal, intervendrá con la ponencia “Bonificación de la seguridad social en los clubes deportivos”.

La última mesa de debate girará en torno a los “Eventos deportivos como motor económico y turístico: del impacto local al posicionamiento global”, con la participación de Juanjo Rovira, director de MIC Sports; Vicente Añó, responsable del Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta, y representantes de LaLiga Genuine.

Finalmente, la jornada concluirá con el “Taller IA aplicado a la gestión deportiva MICROSOFT”, impartido por David Sánchez, especialista en Inteligencia Artificial aplicada a la gestión deportiva, que permitirá a los asistentes conocer aplicaciones prácticas de la IA en el ámbito de la dirección y planificación de entidades deportivas.