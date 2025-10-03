El BeachBol regresa a la Copa de Europa de vóley-playa

Otra vez en Europa. Como en Balikesir (Turquía) donde comenzó a recuperar su tradición internacional y donde el BeachBol Valencia comenzó a escribir su historia sobre la arena continental.

Vuelve la CEV Beach Volley European Cup, la gran cita europea de clubes de vóley-playa, que reúne a los mejores equipos y parejas de beach volley.

En esta oportunidad, la edición estará dividida en 6 sedes diferentes distribuidas en las principales pistas de vóley-playa de Europa para desarrollar una competición que, año tras año, crece en nivel y en espectáculo. Hungría, Eslovenia, Turquía, Italia, Rumanía y Francia ejercerán de países anfitriones.

El BeachBol femenino rumbo a Montpellier

Tras dos años participando, el BeachBol repite en Europa. Aunque, en esta edición, irá con su equipo femenino que viajará a Montpellier tras finalizar subcampeonas de la Liga Nacional de Vóley- Playa en la pasada temporada y después de tres temporadas haciendo podio en la competición nacional.

Este fin de semana, el club valenciano disputará la primera fase de la CEV Beach Voley European Cup sobre la arena francesa y se enfrentará a Re Beach Club (Francia), Helisand (Portugal) y Ballymoney Blaze (Irlanda del norte). El primero de los cuatro clubes pasará a una Fase Final que se jugará en Heraklion (Grecia) el 8-9 de noviembre. También clasifica el segundo mejor clasificado por ranking de cada país.

La expedición valenciana partirá desde la playa de la Malvarrosa con 5 jugadoras y un entrenador que representarán a España en la categoría femenina. Las jugadoras que irán serán Deborah Giaoui, Ester Sanz Martin, Laura Moreno Casado, Raquel Palma Gato, Blanca Martín Urdiales mientras que el entrenador es Simone Natali.

Simone Natali: “Jugar 3 años seguidos en Europa es un premio al trabajo del equipo”

"Este año el objetivo era volver a clasificarse a los play-offs de la liga nacional con ambos equipos (masculino y femenino) y lo hemos logrado. También buscamos la clasificación con por lo menos un equipo al Campeonato de Europa y también lo hemos conseguido. Estoy contento de que haya sido el femenino porque llevaban 3 años terminando en 3° posición y se merecían también este premio. Nos hemos esforzado mucho durante toda la temporada para conseguir este resultado. Tanto jugadoras, entrenadores y directivos ha demostrado que ese esfuerzo ha valido la pena”, reconoce Simone Natali.

“Ahora toca dar todo lo que nos queda de la temporada para intentar llegar a las fases finales de Heraklion que sería un resultado histórico. Mejoraría los puestos que obtuvo el equipo masculino en los años anteriores”, confesaba el entrenador.

Deborah Giaoui: “El equipo ha demostrado resiliencia y pasión en cada entrenamiento”

“Esta temporada ha sido un viaje increíble, lleno de desafíos y momentos inolvidables. Cada partido nos ha exigido dar lo mejor de nosotras, y la victoria en la semifinal frente a un equipo tan fuerte como el de Canarias fue el reflejo del trabajo en equipo, la resiliencia y la pasión que hemos puesto en cada entrenamiento y competición. Lograr la clasificación a esta competición no solo es un sueño cumplido, sino también un hito histórico para el club, ya que es la primera vez que un equipo femenino representa al club en esta competición”, afirma Deborah Giaoui.

“La preparación para la European Cup es intensa y enfocada. A pesar de los compromisos personales y profesionales que cada una tiene, hemos priorizado al máximo nuestra preparación física y técnica. Estamos trabajando en detalles técnicos específicos, como la recepción y el ataque rápido, que pueden marcar la diferencia en partidos ajustados. Sabemos que el nivel será muy alto, pero vamos con la confianza de haber demostrado que podemos competir contra cualquier rival. Nuestro objetivo es claro: dejar todo en la cancha, disfrutar cada momento y pelear por un lugar en la final europea. No solo queremos representar bien al club, sino también inspirar a más chicas a seguir este deporte. Estamos concentradas, motivadas y listas para dar la sorpresa”, señala la jugadora del BeachBol.