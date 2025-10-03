La Comunitat de l’Esport, con la petanca, el baile deportivo y la halterofilia
Un Europeo y dos citas nacionales, dentro del programa de apoyo a competiciones PAC_CV de la Fundación Trinidad Alfonso y el COE
Petanca, baile deportivo y halterofilia es el menú que ofrece este fin de semana la Comunitat de L’Esport para los aficionados al deporte, dentro del programa de apoyo a competiciones PAC_CV de la Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español.
Desde este jueves 2 de octubre y hasta el domingo 5, la localidad alicantina de Benejúzar acogerá la celebración del Campeonato de Europa de Petanca Sub-23. De viernes a domingo, Alicante es el escenario del Alicante Dance Festival-Baile Deportivo, mientras que el fin de semana el Campeonato de España Sub-15 de halterofilia se disputa en Cullera (Valencia).
Europeo de Petanca Sub-23
Benejúzar está acogiendo hasta el domingo 5 de octubre el Campeonato de Europa Sub-23 de Petanca en las modalidades de tripleta y tiro de precisión. Más de un centenar de jóvenes deportistas de todo el continente compiten en categorías femenina y masculina en el municipio benejucense.
Las instalaciones deportivas municipales son testigo de las diferentes pruebas y mangas de un evento en el que participan hasta 17 selecciones nacionales. La cita está organizada por la Federación Española de Petanca y en ella colaboran el Ayuntamiento de Benejúzar, la Confederación Europea de Petanca, el Consejo Superior de Deportes, la Generalitat Valenciana, la Fundación Trinidad Alfonso o el Club de Petanca Nuestra Señora del Rosario de Benejúzar, entre otros.
Así transcurrió la primera jornada. Sigue toda la actualidad en el siguiente link.
La competición se puede seguir en directo a través de la plataforma LaLiga Plus.
Con este torneo, Benejúzar se consolida como municipio anfitrión de competiciones de petanca al más alto nivel. En 2024, la localidad acogió el Campeonato de España Individual y Juvenil Sub-23 y el Campeonato de España de Liga de Clubes.
Alicante Dance Festival-Baile Deportivo
Desde este viernes y hasta el domingo 5 de octubre de 2025, se disputa la segunda edición del Alicante Dance Festival. Tres días de mucho baile para transformar Alicante en la capital de baile a nivel Nacional albergando el Campeonato de Europa Sénior III Latino, Copa de España de Standard y Latinos, Campeonato de España AN y BN Standard y Latinos ,Competiciones Internacionales, WDSF Opens, 2 trofeos puntuables para el Ranking Nacional y por primera vez la Copa Federación de Single Standard y Latino.
La competición, organizada por el CBE Fever Dance Alicante en colaboración con la Federación Española de Baile Deportivo y la Comunitat de L’Esport, se celebra en el Very Big Spaces, una de las instalaciones más modernas de Europa, de más de 7000 m², donde profesionales del baile y aficionados podrán disfrutar de una iluminación profesional y una infraestructura nunca antes vista para una competición de baile deportivo en España, que ayudará a crear el mejor espectáculo de la temporada.
Calendario de competición
Viernes 3 de Octubre
III Trofeo Nacional Single Standard y Latino
III Trofeo Nacional Parejas Standard y Latino
III Trofeo Nacional Bailes Caribeños
Campeonato de España BN Parejas
Campeonato de España AN Parejas
ADF Juvenil Open Latin
ADF Júnior Open Latin
ADF Sénior IV Open Latin
ADF Sénior V Open Standard
Sábado 4 de Octubre
IV Trofeo Nacional Single Latino
IV Trofeo Nacional Parejas Standard y Combi
III Trofeo Nacional Danza Coreográfica
Copa de España Parejas Latinos
Copa Federación Single Standard
ADF Open Solo Juvenil Latin
ADF Open Solo Júnior I Latin
WDSF Solo Júnior II Female Open Latin
WDSF Solo Youth Female Open Latin
WDSF Solo Adult Female Open Latin
WDSF Solo Sénior Female Open Latin
ADF Júnior Open Standard
WDSF Youth Open Latin
WDSF Rising Star Open Standard
WDSF Sénior III Open Latin
WDSF Sénior IV Open Standard
Domingo 5 de Octubre
IV Trofeo Nacional Single Standard
IV Trofeo Nacional Parejas Latino
WDSF European Championship
Sénior III Latin
Copa de España Parejas Standard
Copa Federación Single Latino
ADF Open Solo Juvenil Standard
ADF Open Solo Júnior I Standard
WDSF Solo Male Open Latin
WDSF Solo Júnior II Female Open STD
WDSF Solo Youth Female Open STD
WDSF Solo Adult Female Open STD
WDSF Solo Sénior Female Open STD
WDSF Youth Open Standard
WDSF Rising Star Open Latin
WDSF Sénior III Open Standard
Campeonato de España sub-15 de halterofilia
La localidad valenciana de Cullera verá en acción a las jóvenes promesas de la halterofilia con la disputa del Campeonato de España Sub-15.
Una fecha clave para este deporte, en la que se podrá ver durante todo el fin de semana (4 y 5 de octubre) cómo se desarrollan las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte. Cada año este competición cuenta con más participación y, lo más emocionante, con atletas cada vez más jóvenes que se suman a la halterofilia.
Este evento se lleva a cabo a través del programa de ayudas a competiciones PAC_CV, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso de la mano del Comité Olímpico Español (COE), y que se celebra en el marco de la Comunitat de L’Esport.
