La Comunitat de l’Esport, con la petanca, el baile deportivo y la halterofilia

Petanca, baile deportivo y halterofilia es el menú que ofrece este fin de semana la Comunitat de L’Esport para los aficionados al deporte, dentro del programa de apoyo a competiciones PAC_CV de la Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español.

Desde este jueves 2 de octubre y hasta el domingo 5, la localidad alicantina de Benejúzar acogerá la celebración del Campeonato de Europa de Petanca Sub-23. De viernes a domingo, Alicante es el escenario del Alicante Dance Festival-Baile Deportivo, mientras que el fin de semana el Campeonato de España Sub-15 de halterofilia se disputa en Cullera (Valencia).

Europeo de Petanca Sub-23

Benejúzar está acogiendo hasta el domingo 5 de octubre el Campeonato de Europa Sub-23 de Petanca en las modalidades de tripleta y tiro de precisión. Más de un centenar de jóvenes deportistas de todo el continente compiten en categorías femenina y masculina en el municipio benejucense.

Las instalaciones deportivas municipales son testigo de las diferentes pruebas y mangas de un evento en el que participan hasta 17 selecciones nacionales. La cita está organizada por la Federación Española de Petanca y en ella colaboran el Ayuntamiento de Benejúzar, la Confederación Europea de Petanca, el Consejo Superior de Deportes, la Generalitat Valenciana, la Fundación Trinidad Alfonso o el Club de Petanca Nuestra Señora del Rosario de Benejúzar, entre otros.

Así transcurrió la primera jornada. Sigue toda la actualidad en el siguiente link.

La competición se puede seguir en directo a través de la plataforma LaLiga Plus.

Con este torneo, Benejúzar se consolida como municipio anfitrión de competiciones de petanca al más alto nivel. En 2024, la localidad acogió el Campeonato de España Individual y Juvenil Sub-23 y el Campeonato de España de Liga de Clubes.

Autoridades, en la presentación del Campeonato de Europa Sub-23 de Petanca. / COMUNITAT DE L'ESPORT

Alicante Dance Festival-Baile Deportivo

Desde este viernes y hasta el domingo 5 de octubre de 2025, se disputa la segunda edición del Alicante Dance Festival. Tres días de mucho baile para transformar Alicante en la capital de baile a nivel Nacional albergando el Campeonato de Europa Sénior III Latino, Copa de España de Standard y Latinos, Campeonato de España AN y BN Standard y Latinos ,Competiciones Internacionales, WDSF Opens, 2 trofeos puntuables para el Ranking Nacional y por primera vez la Copa Federación de Single Standard y Latino.

La competición, organizada por el CBE Fever Dance Alicante en colaboración con la Federación Española de Baile Deportivo y la Comunitat de L’Esport, se celebra en el Very Big Spaces, una de las instalaciones más modernas de Europa, de más de 7000 m², donde profesionales del baile y aficionados podrán disfrutar de una iluminación profesional y una infraestructura nunca antes vista para una competición de baile deportivo en España, que ayudará a crear el mejor espectáculo de la temporada.

La competición, organizada por el CBE Fever Dance Alicante en colaboración con la Federación Española de Baile Deportivo y la Comunitat de L’Esport, se celebra en el Very Big Spaces. / Alicante Dance Festival

Calendario de competición

Viernes 3 de Octubre

III Trofeo Nacional Single Standard y Latino

III Trofeo Nacional Parejas Standard y Latino

III Trofeo Nacional Bailes Caribeños

Campeonato de España BN Parejas

Campeonato de España AN Parejas

ADF Juvenil Open Latin

ADF Júnior Open Latin

ADF Sénior IV Open Latin

ADF Sénior V Open Standard

Sábado 4 de Octubre

IV Trofeo Nacional Single Latino

IV Trofeo Nacional Parejas Standard y Combi

III Trofeo Nacional Danza Coreográfica

Copa de España Parejas Latinos

Copa Federación Single Standard

ADF Open Solo Juvenil Latin

ADF Open Solo Júnior I Latin

WDSF Solo Júnior II Female Open Latin

WDSF Solo Youth Female Open Latin

WDSF Solo Adult Female Open Latin

WDSF Solo Sénior Female Open Latin

ADF Júnior Open Standard

WDSF Youth Open Latin

WDSF Rising Star Open Standard

WDSF Sénior III Open Latin

WDSF Sénior IV Open Standard

Domingo 5 de Octubre

IV Trofeo Nacional Single Standard

IV Trofeo Nacional Parejas Latino

WDSF European Championship

Sénior III Latin

Copa de España Parejas Standard

Copa Federación Single Latino

ADF Open Solo Juvenil Standard

ADF Open Solo Júnior I Standard

WDSF Solo Male Open Latin

WDSF Solo Júnior II Female Open STD

WDSF Solo Youth Female Open STD

WDSF Solo Adult Female Open STD

WDSF Solo Sénior Female Open STD

WDSF Youth Open Standard

WDSF Rising Star Open Latin

WDSF Sénior III Open Standard

Campeonato de España sub-15 de halterofilia

La localidad valenciana de Cullera verá en acción a las jóvenes promesas de la halterofilia con la disputa del Campeonato de España Sub-15.

Una fecha clave para este deporte, en la que se podrá ver durante todo el fin de semana (4 y 5 de octubre) cómo se desarrollan las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte. Cada año este competición cuenta con más participación y, lo más emocionante, con atletas cada vez más jóvenes que se suman a la halterofilia.

Este evento se lleva a cabo a través del programa de ayudas a competiciones PAC_CV, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso de la mano del Comité Olímpico Español (COE), y que se celebra en el marco de la Comunitat de L’Esport.