Los equipos de la Comunidad Valenciana de Superliga2 de Voleibol arrancan la temporada

La Superliga Masculina 2 levanta el telón de una nueva temporada con 34 conjuntos repartidos en tres grupos, con un curso lleno de emoción y que promete emociones fuertes. categoría de plata del vóley femenino nacional arranca este fin de semana con 36 conjuntos luchando por levantar el título de campeón y deseando una de las dos plazas de ascenso a la Liga Iberdrola. Los tres grupos de competición arrancarán una temporada histórica que definirá los grupos de la siguiente campaña.

Competición masculina

CV Mediterráneo Castellón, UBE L'Illa Grau, CV GEMAVI VinaròsFamilycash Xátiva VoleibolClub Voleibol Almoradí y Conqueridor Valencia son los equipos de la Comunitat Valenciana que participarán en la Superliga2 Masculina, inmersos en los Grupo B y C.

Doce conjuntos comenzarán este fin de semana el grupo B con la ilusión de luchar por alcanzar una de las dos primeras plazas que darán acceso a la fase final. El debutante CV Gemaví Vinaros recibe a uno de los candidatos Barça Voleibol. Arona Spring in Motion e Indescar Zaragoza también abrirán la competición a domicilio, con dos complicados duelos ante CV Roquetes y Vikings Volei Prat respectivamente. Otro debutante, Cratevo Volei Arenys, se estrenará ante un histórico UBE L´Illa Grau en una jornada con dos regresos a la SM2. Rodi Balafía Vólei Lleida se medirá con CN Sabadell, mientras Cisneros La Laguna recibirá a CV Mediterráneo Castellón.

Horarios de la primera jornada del Grupo B de Superliga2 Masculina. / RFEVB

El grupo C de la Superliga Masculina 2 abre el curso con un desarrollo abierto y sin favoritos claros. El recién descendido de SVM Club Vóley Palma debutará en la pista de un histórico Familycash Xátiva Voleibol, mientras CV Almoradí y Conqueridor Valencia disputarán un interesante duelo autonómico. Choque de debutantes en la competición en Madrid, con AD Voleibol Rivas y CDE Parla Vóley buscando estrenarse con victoria, en una jornada de sábado que se completará con los enfrentamientos entre Grupo Alfil Marbella Costa del Vóley y Collado Villalba; y el partido que disputarán Grupo Egido Pinto y Michelin Mintonette Almería.

Horarios d ela primera jornada del Grupo C de Superliga2 Masculina. / RFEVB

Competición femenina

Grau Élite Cementos, Servigroup Playas Benidorm, Camporrosso Finestrat Medsur, Grupo Renovak CV Sant Joan y CV Paterna Liceo empiezan su temporada en Superliga2 Femenina, representando a la Comunidad Valenciana.

El grupo B vuelve con predominio presencial de los conjuntos catalanes y la promesa de una enorme igualdad en una competición que repartirá su primera jornada entre el sábado y el domingo. Para comenzar, duelo balear entre CVS U Energía Sóller y JS Hotels CIDE Palma y dos enfrentamientos catalanes. El sábado Voleibol Sant Just recibirá al debutante CV Granollers, mientras que en la tarde del domingo, CV Sant Cugat tendrá la visita de CV Sant Quirze. También en jornada dominical se disputará el choque entre Barnadental CV Premiá de Dalt y Élite Vóley El Rosario. Grau Élite Cementos abrirá la jornada frente a CV Vall D´Hebrón, mientras Indescar Zaragoza debutará en la competición ante uno de los grandes favoritos al título, CVB Barça, en su regreso a la SF2 tras su paso por la Liga Iberdrola.

Horarios del Grupo B de la Superliga2 Femenina. / RFEVB

La rivalidad regional volverá a ser la tónica en el estreno del grupo C en la competición. La primera jornada arrancará con derby grancanario entre CDV Guía y Emalsa Gran Canaria y el primer duelo sevillano con el debut de Clínica Inmuv. Descubre Fuentes visitando a Mairena Vóley Club. CV Paterna Liceo recibe a otro debutante Universidad de Granada, mientras Algar Surmenor y Servigroup Playas de Benidorm protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la jornada. CDU Atarfe recibe a uno de los grandes candidatos, Fedes Ascensores La Laguna en una jornada que se cerrará el domingo por la mañana con el derby alicantino entre Camporrosso Finestrat Medsur y Grupo Renovak CV Sant Joan.