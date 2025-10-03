Nagore Folgado, tercera medalla valenciana en los Mundiales de Atletismo Adaptado

Nagore Folgado y su guía, Rafael Quijar, consiguieron otra medalla de bronce en los 100 metros T12 para atletas con discapacidad visual grave en el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico que se disputa hasta el 5 de octubre en Nueva Delhi (India). La atleta valenciana, integrante del Proyecto FER además subió al podio tras establecer una nueva marca personal con un crono de 12”11, su mejor marca personal y el mismo tiempo que la segunda clasificada, la pareja china Yanfan Liang-Hayou Tian. El título mundial fue para los locales Simran-Umar Saifi (11”95).

Nagore Folgado / Proyecto FER

Tercera medalla valenciana

El bronce de Nagore Folgado supone la tercera medalla valenciana en los Mundiales y la octava para la delegación española. También han subido al podio en Nueva Delhi otros dos atletas del Proyecto FER: Iván Cano Blanco, que lograba la medalla de oro en el salto de longitud T13 y Judith Tortosa que se colgaba la plata en los 100m T72 y.

El botín valenciano aún podría incrementarse más con la propia Nagore Folgado que hará doblete y participará también en la prueba de 200 m. aunque si bien es cierto que su máxima especialidad son los 100 m. Además, Héctor Cabrera luchará este sábado por subir al podio en lanzamiento de jabalina. Aunque el valenciano no llega en su mejor forma, siempre es un candidato a las medallas. Nagore Folgado tendrá que esperar a este sábado 4 para recibir la medalla ya que es cuando se celebrará la ceremonia de premiación.

Otro bronce para Álvaro del Amo

Además del bronce de Nagore Folgado, la selección española sumó este viernes también otro bronce, a cargo de Álvaro del Amo en la prueba de lanzamiento de disco F11 para atletas ciegos. Con un registro de 39,28 metros logrado en el tercer intento, el madrileño regresó al podio tras hacerlo en peso y reedito así su resultado de París 2024. El iraní Hassan Bajoulvand (41,70 m.) se llevó el oro y el brasileño Alessandro rodrigo Da Silva (40,14 m.), la plata. La delegación española suma ya ocho medallas: dos oros, dos platas y cuatro bronces.

Más de 1100 atletas

Este Campeonato del Mundo ha congregado por primera vez en la India a 1.100 deportistas de más de un centenar de países. Los 184 eventos con medalla se reparten en nueve jornadas con doble sesión, la matinal es de 9:00 a 11:30 (5:30 a 8:00 en España) y la vespertina tiene lugar de 17:00 a 20:30 (13:30 a 16:00 hora española). Todos los eventos se pueden seguir en directo a través del canal de YouTube del Comité Paralímpico Internacional: https://www.youtube.com/user/ParalympicSportTV