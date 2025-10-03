La nuciera Ivka Georgieva se incorpora como entrenadora de gimnasia al CAR de Madrid

Ivka Georgieva, entrenadora y fundadora del Club de Gimansia Rítmica de La Nucía, se ha incorporado este mes de octubre al equipo técnico de la de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid. Tras 16 años al frente del club nuciero la entrenadora de origen búlgaro da un salto cualitativo y se incorpora a la élite del equipo de entrenadoras a nivel nacional.

Esta semana la Real Federación Española de Gimnasia Rítmica ha hecho oficial la incorporación de Ivka Georgieva como entrenadora al equipo técnico del CAR de Madrid. Según la federación Ivka aportará “su experiencia, conocimiento y una visión técnica valiosa para seguir impulsando el alto rendimiento de nuestras gimnastas”. Recientemente fue recibida por Sergio Villalba, concejal de Deportes, quien “deseó suerte” a Ivka en el CAR de Madrid y agradeció “su gran labor en el Club de Gimnasia Rítmica de La Nucía y por fomentar el deporte base, junto a su compañera Tsevetelina Mueva”.

Cofundadora del Club de La Nucía

Ivka Georgieva fue fundadora del Club de Gimnasia Rítmica de La Nucía en 2009, junto a Tsevetelina Mueva, con el apoyo de la concejalía de Deportes, que siempre cedió los espacios para entrenar, material…etc. Ambas han dirigido este club durante 16 años, formando a centenares de niñas en las instalaciones de “La Nucía, Ciudad del Deporte”, en sus dos pabellones, consiguiendo éxitos y medallas en campeonatos autonómicos y nacionales, tanto en “categoría base” como “absoluta”. Durante los últimos años Ivka ha compaginado su trabajo técnico en La Nucía, con el de entrenadora de la “Selección Argentina”, con la que ha colaborado en la modalidad individual y de conjuntos.

Es una entrenadora formada en la prestigiosa escuela búlgara, donde nació y compitió primero como gimnasta. Realizó sus estudios de Licenciatura de Ciencias del Deporte en Bulgaria y tras graduarse se instaló en España en 2001, en La Nucía. Una vez en La Nucía inició su trabajo por y para la gimnasia rítmica empezando su escuela y club local desde “cero”, obteniendo importantes logros deportivos y contribuyendo al desarrollo de la gimnasia rítmica en el municipio y siendo embajadoras de la marca de “La Nucía, Ciudad del Deporte” en campeonatos nacionales y autonómicos.