Héctor Cabrera lanza la jabalina hasta el bronce mundial

El valenciano Héctor Cabrera, con una marca de 60,27 metros, logró este sábado la medalla de bronce de lanzamiento de jabalina, clase T13 de deportistas con discapacidad visual moderada, en la penúltima jornada de los Mundiales de atletismo paralímpico que se disputan en Nueva Deli (India).

Cabrera, de 31 años, logró en su primer lanzamiento esos 60,27 metros, una marca que no pudo superar en los siguientes cinco intentos, subiendo al tercer cajón del podio en la ciudad india. Junto a él, el británico Daniel Pembroke (68,51), oro, y el cubano Ulicer Aguilera (63,37), plata.

El valenciano, poseedor de otras dos medallas mundiales (plata Dubai 2019 y bronce Londres 2017), vuelve a un podio de un gran campeonato internacional cuatro años después de hacerlo por última vez con el bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Además también fue campeón europeo en Swansea 2014 y Berlín 2018 y medallista de plata continental en Grosseto 2016.

Ésta es la décima medalla de España en los Mundiales de Nueva Deli a falta de una jornada de competición. Los metales se resumen en los oros de Iván Cano (salto de longitud T13), David Pineda (400 metros T20) y Alba García (longitud T11); las platas de Izaskun Osés (1.500 metros T13) y Judith Tortosa (100 metros T72); y los bronces de Alba García y su guía Diego Folgado (100 metros T11), Álvaro Del Amo (lanzamiento de peso y disco F12) y Nagore Folgado y su guía Rafa Quijal (100 metros T12).