La Nucía logra 4,2 millones de Fondos Europeos para la “Tirolina con Polop” y “Galería Subterránea”

Los Ayuntamientos de Polop de la Marina y La Nucía han conseguido una subvención de fondos FEDER de 4.281.210 euros procedentes de la convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Integral Local (EDIL), para abordar el Plan de Actuación Integrado (PAI) Ruta Patrimonial del Agua de La Nucía-Polop con la recuperación de la Galería Subterránea y un Gran Tirolina entre La Nucía y Polop de 1,5 km.

El global del proyecto asciende a un total de 7.135.348 €, de los que los Fondos Europeos FEDER financian el 60% 4.281.210 euros, el otro 40% restante será aportado por los dos consistorios. Este proyecto común de los dos municipios engloba mejorar del patrimonio histórico para potenciar el turismo cultural y activo, así como la conectividad, la eficiencia energética para mejorar el Desarrollo Urbano Sostenible.

“Una gran noticia para La Nucía”

Tras conocer la adjudicación de la concesión de la subvención de 4,2 millones de los Fondos Europeos Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, expresaba su “gran alegría ante esta gran noticia para La Nucía”, destacando “que cuando se ejecuten supondrán un Desarrollo Integral para el municipio con proyectos estratégicos transformadores como la Tirolina con Polop, Casal Fester-Museu de la Festa o la rehabilitación de la Galería Subterránea”. Actuaciones que fomentan la movilidad sostenible, la digitalización, eficiencia energética, la recuperación del patrimonio histórico y la rehabilitación urbana.

“Detrás de esta importantísima ayuda económica de los Fondos FEDER hay muchas horas de trabajo y reuniones, de técnicos, trabajadores y equipos de gobierno, para aunar esfuerzos conjuntos y conseguir el objetivo” puntualizó Cano.

Proyecto Estrella Tirolina con Polop

La Ruta patrimonial del agua de La Nucía - Polop, comenzará con su proyecto estrella una Gran Tirolina entre La Nucía y Polop, para conjugar el turismo cultural y patrimonial para fomentar el deporte activo y deportivo. Esta tirolina doble con dos tramos de 724 metros, alcanzará casi los 1,5 km. de experiencia. En su parte más alta tendrá una distancia al suelo de más de 80 metros. “Gracias a esta subvención de Fondos Europeos La Nucía y Polop estarán unidos por el aire con una gran Tirolina. Un atractivo turístico que revitalizará los cascos antiguos, a todos los niveles: comercial, restauración, hostelero…..” comentaba Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Galería Subterránea

Otra actuación será la rehabilitación de la Galería subterránea de 600 m. que atraviesa el subsuelo del casco antiguo de La Nucía, desde la Favara hasta Porvilla y que se proyectó en los años 50. Ahora se trata de recuperarla para convertirlo en un atractivo turístico para el municipio y un eslabón más de la “Ruta Patrimonial del Agua” de La Nucía. Otra experiencia que mezcla cultura, patrimonio histórico, turismo activo y desarrollo sostenible.

Cuatro proyectos

El Plan de Actuación Integrado presenta cuatro proyectos transformadores del área funcional en Polop y La Nucía: 1. Movilidad sostenible del área funcional, 2. Adecuación y eficiencia energética de los edificios públicos del área funcional, 3. Smart city aplicada al deporte y 4. Ruta patrimonial del agua de La Nucia-Polop.

Mediante los que se da respuesta a problemas compartidos del área funcional Polop- La Nucía. Por ejemplo, algunas de las actuaciones potenciales comprendidas en los proyectos consisten en el desarrollo de la red de carriles bici entre las dos poblaciones, la rehabilitación de edificios (Casal Fester- Museu de la Festa) y mejora de la eficiencia energética en diferentes edificios públicos. En el apartado de Smart City engloba la digitalización de la Ciutat Esportiva y resto de municipio, para optimizar los recursos y mejorar el servicio al ciudadano.

“Seremos más competitivos”

“Gracias a esta subvención de los fondos FEDER, La Nucía y Polop cuando estén estos proyectos ejecutados, se convertirán en territorio más competitivo. Hemos demostrado que afrontado retos comunes como: la movilidad, la generación de empleo y el desarrollo de un turismo sostenible y competitivo; y sumando sinergias, se alcanza mejores resultados que yendo de forma individual” finalizó el alcalde de La Nucía.

Para poder presentarse a estas ayudas Polop y La Nucía se unieron creando el Área Urbana Funcional Turística Deportiva de la Provincia de Alicante para optar a la convocatoria “Para la Asignación de Senda Financiera FEDER a Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, en el marco del DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, con cargo al FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL en el periodo de programación 2021- 2027”.