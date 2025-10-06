Madrid y Castilla León, campeones del Nacional de Atletismo Sub-16 de La Nucía

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-16 e Inclusivo, CESA (Campeonato de España en Edad Escolar) se disputó en el Estadi Olímpic Camilo Cano. En categoría femenina la vencedora fue la Comunidad de Madrid, mientras que en la masculina la mejor puntuación fue para Castilla León. Este campeonato también albergó la categoría inclusiva con Andalucía como la mejor federación.

El futuro del atletismo español, con más de 700 atletas participantes, compitió el pasado fin de semana en La Nucía Ciudad del Deporte. Esta competición se desarrolló el sábado 4 y domingo 5 de octubre, con un total de 21 pruebas atléticas y se pudo seguir en streaming, a través del canal de La Liga +. Durante todo el desarrollo del campeonato la grada del Estadi registró un lleno absoluto, con un público, entre familiares y miembros de las federaciones, que no dejo de vibrar y animar en cada prueba.

Este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub 16 e Inclusivo, CESA (Campeonato de España en Edad Escolar) fue organizado por la RFEA (Real Federación Española de Atletismo), FACV (Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana) y el Club de Atletismo de La Nucía, con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, Diputación de Alicante, COE y el Ayuntamiento de La Nucía.

La entrega de trofeos del nacional contó con la presencia de María José Orugo, vicepresidenta RFEA y presidenta FACV; María José Coto, directiva RFEA y Sergio Villalba, concejal de Deportes ee La Nucía.

Intensa competición

Este campeonato nacional se desarrolló en tres jornadas, sábado 4 por la mañana y por la tarde y domingo 5 de octubre por la mañana. En total se disputaron 21 pruebas atléticas con más de 700 participantes: lanzamiento de martillo, salto de longitud, 3 km marcha, salto con pértiga, 110 metros vallas, los 100 metros lisos, 300 metros, 300 vallas, lanzamiento de disco, triple salto, salto de altura, 110 metros vallas, 1.500 obstáculos, 3.000 m, lanzamiento de jabalina, peso, 600 m, 1.000 m, 4x100, 4x300 y 4x100 mixto.

En categoría Femenina, Madrid con 257 puntos fueron las campeonas de este nacional. A tan solo dos puntos se quedó Cataluña (255 puntos) y ocupó la segunda posición; el podio lo cerró la tercera clasificada, Comunidad Valenciana con 243 puntos. En la categoría Masculina, los mejores fueron Castilla León con 263 puntos. La misma puntuación consiguió la delegación andaluza, pero en cómputo de clasificaciones cayó de manos de los castellanoleoneses por dos triunfos (100 m y 4x100m) por uno de Andalucía (600 m). El tercer cajón del podio fue para Galicia con 245 puntos.

Junto al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub-16 se celebró el Campeonato de España Inclusivo, en el que compitieron un total de cinco federaciones autonómicas. Andalucía fue la ganadora del campeonato con 28 puntos, seguida de Comunitat Valenciana (26) y País Vasco (22). Las otras dos federaciones autonómicas participantes fueron Madrid y Aragón.

2 Récords en La Nucía

Destacar que en esta edición en La Nucía se batieron dos records de España: en el 4x100 masculino con la espectacular victoria de Castilla León con los cuatro protagonistas (Darío Pérez, Iván Sanz, Diego Zorita y José Toumani Barrios), parando el crono en 42.84 y Cataluña en el 4x300 masculino con el cuarteto formado por Àlex Sola, Eduard López, Pol García y Eros Alegre con una marca de 2:24.08.

Gran afluencia

Con este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub 16 e Inclusivo, CESA (Campeonato de España en Edad Escolar), La Nucía recibió a más 700 atletas más entrenadores, directivos y familiares, suponiendo un gran impulso turístico para el municipio, que registró llenos en varios alojamientos hoteleros y otros establecimientos durante todo el fin de semana. Además, pudo seguirse en directo por streaming, a través del canal de La Liga +.

Una vez más la Real Federación Española de Atletismo eligió “La Nucía, Ciudad del Deporte”, como sede de un nacional. En 2025 ya se desarrolló en junio el Campeonato de España de Atletismo Máster al Aire Libre, con más de 1.00 y varios récords de España.