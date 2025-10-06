La recta final de pretemporada se juega en Nou Moles

La pretemporada del Léleman Conqueridor Valencia está cerca de llegar a su fin. Los aficionados del conjunto valenciano tendrán de nuevo la oportunidad de vivir junto al equipo estos dos últimos partidos que le restan antes de arrancar una nueva temporada de Superliga. Dos fechas marcadas en el calendario que se podrán vivir de forma gratuita en el Polideportivo de Nou Moles este 11 y 18 de octubre.

Para el primer duelo no hará falta esperar mucho. Este mismo sábado se abrirán las puertas de la instalación para que salten a pista los jugadores del Léleman Conqueridor y los del Servigroup Playas de Benidorm. A las 12:00 horas arrancará este partido que servirá como preludio a lo que veremos por primera vez en la máxima categoría del voleibol nacional tras el ascenso histórico de los alicantinos.

El Léleman continúa con su intensa agenda de pretemporada / Léleman Conqueridor Valencia

La última fecha de pretemporada será el 18 de octubre ante un rival ya conocido, el Grupo Herce Soria. Será el día de la presentación del equipo ante su afición, que arrancará a las 17:30 horas y se extenderá hasta las 19:00 horas, cuando empiece el duelo en pista. Será un evento en el que todo el club se reunirá para dar paso a una de las temporadas más ilusionantes del equipo tras lo conseguido en los últimos años. El esfuerzo del ascenso, la perseverancia de la permanencia, el salto para posicionarse entre los mejores equipos españoles y el crecimiento de la Academia del Conqueridor.

Nueva victoria en el quinto set

Estas son las dos fechas que le quedan por delante a un Léleman Conqueridor que viene de conseguir otra victoria el pasado fin de semana ante Instercap Asisa Tarragona SPSP. Los valencianos se llevaron otro exigente duelo en el Pabellón Municipal Sant Pere i Sant Pau remontando los dos primeros sets que lograron los catalanes.

Al equipo le sigue costando entrar en los partidos tal y como ocurriera en la pretemporada del año anterior. El Conqueridor va de menos a más en los partidos y nunca lo puedes dar por vencido. Los locales sufrieron en las dos primeras mangas para cerrar sus sets (25-23) pero tenían prácticamente todo de cara para llevarse el encuentro por la vía rápida.

Los de Zanini resurgieron como acostumbran siempre a hacer. En el tercer set empezó la remontada con un 16-25 incontestable que se prolongó con un 25-21. La inercia del partido ya estaba en manos del Léleman, que repleto de confianza cerró el tiebreak (11-15).

Balance positivo en la pretemporada

Los resultados de la pretemporada mantienen un balance positivo aunque lo prioritario en esta fase del calendario siempre ha sido la preparación física. Muestra de ello es la carga de partidos de las semanas anteriores, donde el equipo disputó siete partidos en tan solo diez días. El equipo ha ido demostrando capacidad de rotación y que tanto los nuevos fichajes como los canteranos han subido el nivel de una plantilla que ya tiene la mente puesta en el siguiente partido.