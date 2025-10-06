La Robera sala d´Armes de Benetússer pre-estrena el documental 'El corazón y la espada'

El pasado viernes 3 de octubre de 2025 el club de esgrima la Robera sala d´Armes de Benetússer realizó un pre-estreno privado para las familias del club, vecinos del barrio, amigos y el equipo de gobierno del ayuntamiento de Benetússer del documental 'El corazón y la espada', una pieza visual que se adentra en los beneficios de la práctica de la esgrima como vía para adquirir herramientas personales y superar situaciones desafiantes en la vida, a través de Manu Monzonís, un adolescente con TEA.

Documental 'El corazón y la espada'. / la Robera sala d´Armes de Benetússer

Historia del club y de la vida de Manu

La familia de Manu, Manolo Monzonís, Etel Sánchez y María Monzonís y la junta directiva del club formada por Laura Pérez Aguado, Ana Martínez Blasco y Mª Dolores Aguado Romero toman protagonismo en el documental para contar la historia del club y de la vida de Manu a través de la práctica de la esgrima, todo un camino de aprendizaje y superación personal.

Para rodar el documental se contó con el trabajo externo de Miguel Ángel Font y su productora Mi cine inclusivo. También se pudo incluir una parte del material audiovisual grabado por la madre de Manu Etel Sánchez, la maestra de esgrima Laura Pérez Aguado y otras personas socias del club a lo largo de varios años de vida de la Robera y además Maxi Roldán, director creativo de la Factoría Audiovisual y miembro del club, colaboró aportando el equipo de grabación y como técnico de imagen con amplia experiencia en el sector audiovisual .

La realización de este documental ha sido posible gracias a contar con la financiación de la entidad bancaria CaixaBank, la empresa independiente Sociedad de Tasación y el apoyo y participación del ayuntamiento de Benetússer.

Pre-estreno

El día 3 de octubre la Robera volvió a triunfar, alcanzando esta vez un pódium en el sector del cine, porque la misma mañana del día del pre-estreno del documental de la Robera, el club recibió una llamada de la organización del festival SocialMed Valencia para comunicarnos que nos habían otorgado el premio Madiba al mejor documental valenciano, de la mano de las personas internas en el centro penitenciario de Picassent, por el Corazón y la Espada. Recibimos el premio esa misma tarde en la sede de la asociación cultural la Protectora (Valencia) a la misma hora que se proyectaba el documental en Benetússer.

Festival SocialMed Valencia. / la Robera sala d´Armes de Benetússer

Premio Madiba. / La Robera Sala d'Armes

SocialMed es el primer festival de derechos humanos del Mediterráneo y presta especial atención al cine y la creación artística relacionada con temas sociales vinculados geográfica y culturalmente al mar Mediterráneo. El festival tiene su sede principal en València y celebra este año su quinta edición fortaleciendo cada año su compromiso con los derechos humanos.

El pre-estreno en Benetússer fue un encuentro pequeño y familiar pero disfrutamos de la presencia de personas relevantes del mundo de la cultura, el deporte y la política locales como Paqui Méndez, directora de cine galardonada a nivel internacional; Celsa Benito, activista de la Coordinadora Feminista de Valencia; María Hernández Cubero, presidenta del club de esgrima Ágora y 5 veces campeona de España de esgrima deportiva; Laura Uixera, fundadora de la consultora Meraki Projectes, la alcaldesa de Benetússer Eva Sanz, la concejala de cultura Engracia Arias y miembros de la corporación municipal como Jesús Argudo, Laura Chuliá, Rubén Leonis y Rosa Prieto.

Además, también les acompañaron las vecinas del barrio de los grupos de Benetússer, personas que han supuesto un gran apoyo en el proceso de recuperación del club tras la DANA, apoyándonos con sus recursos, cariño y disponibilidad para limpiar y restaurar el material que sacamos del barro y poder así volver a poner en marcha lo antes posible las clases de esgrima con grandes y pequeños.