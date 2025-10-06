València acoge el Open Internacional de Taekwondo de la Comunitat Valenciana

Este lunes 6 de octubre la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana realizó la presentación oficial del XIII Open Internacional de Taekwondo de la Comunitat Valenciana 2025, que se disputará del 09 al 12 de octubre en el Velódromo Luis Puig.

El acto ha contado con la presencia de Luis Cervera, Director General de Deporte de la Generalitat Valenciana; Pedro Cuesta, Diputado de Turismo y Deportes de la Diputación de Valencia; Juan Carlos Cobos, Presiente de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana; y Alejandro del Val, Secretario General FTCV. Además, la presentación estuvo acompañada por representantes de entidades como CONFEDECOM, GEPACV, el Ayuntamiento de Bétera, la Federación de Hípica de la Comunidad Valenciana y patrocinadores del evento como Caixa Popular, Añó & Lozano Correduría Seguros.

El Open más internacional

València se prepara para la edición más internacional y más numerosa de su Open Internacional de Taekwondo de la Comunitat Valenciana. Será la edición número 13 y cobrará vida este fin de semana con un exigente calendario de competición y con varias novedades para este 2025.

Esta edición tendrá como unas de las principales novedades ampliar la jornada de competición y superar la cifra de los 1500 participantes, quienes saltarán al suelo del Velódromo Luis Puig para competir en las modalidades de combate, poomsae, poomsae familia, poomsae para el taekwondo y poomsae games.

El periodista deportivo Matías Sartori abría la presentación como moderador y cedía la palabra a Sergio Monleón, Responsable de Entidades Deportivas de Caixa Popular, quién ejerció de anfitrión para darle la bienvenida a todos los presentes. “Para Caixa Popular es un placer honor acompañar, otro año más, a la federación esta nueva edición del Open de Taekwondo de la Comunitat Valenciana”, afirmaba.

Presentación del torneo / SD

Luis Cervera

“Es una satisfacción acompañar a este evento en una nueva presentación, ya que estamos frente a un Open que refleja el gran potencial que tiene y la fuerza que tiene en estos momentos el taekwondo en la Comunitat Valenciana. Es un proyecto que ha ido mejorando con el paso de los años y que aún tiene posibilidad de mejorar más. Este tipo de proyectos son los que gusta implicarnos y comprometernos porque están muy bien aprovechados ya que hacen crecer el deporte y tienen que ser siempre un impulso para aumentar licencias y para la promoción. Y esto es el ejemplo de ello. Nosotros, como sabe el presidente, estamos muy comprometidos con el desarrollo de la federación, ya sea en eventos de base o con peticiones internacionales como la de hoy, con lo cual, en ese aspecto, estamos muy contentos, satisfechos, ilusionados con el desarrollo de este año y de los que vengan”, señalaba Luis Cervera, Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana.

Preparados para la gran fiesta del taekwondo / SD

Juan Carlos Cobos: “El Open es un reflejo de los valores del taekwondo”

“Es un honor dar la bienvenida a la decimotercera edición del Open de Taekwondo de la Comunitat Valenciana, un evento que, edición tras edición, ha consolidado a Valencia como el epicentro nacional del Taekwondo y como un referente internacional en la organización de competiciones de alto nivel. Este Open no es solo un campeonato, es una celebración del esfuerzo, la disciplina y los valores que identifican a nuestro deporte. Durante estos días, más de 1.500 participantes procedentes de toda España y de más de una decena de países —entre ellos Francia, Italia, Rumanía, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Marruecos, India, Argentina, México y otras delegaciones internacionales— compartirán el mismo tatami, demostrando que el Taekwondo es una herramienta de unión, de respeto y de superación sin fronteras”, confesaba Juan Carlos Cobos.

“La repercusión mediática de este evento ya trasciende del ámbito deportivo: el Open genera miles de impactos en redes sociales, medios digitales y televisivos, proyectando la imagen de Valencia como una ciudad abierta, moderna y dinámica, que apuesta por el deporte como motor de desarrollo”, reconocía el presidente FTCV.

1º Campeonato de Clubes de Taekwondo y el proyecto audiovisual ‘Legado Marcial’

Otra de las grandes novedades del Open Internacional de Taekwondo de la Comunitat Valenciana es que coincidirá con la primera edición del Campeonato Taekwondo de Clubes que se disputará el domingo 12 de octubre gracias a la colaboración de la Asociación Clubes de Taekwondo de España. “Es un evento que marca un nuevo paso adelante en la forma de entender y promover nuestro deporte en España. Este campeonato nace con un propósito claro: crear una competición cercana, accesible y viable económicamente para las familias, sin renunciar a la excelencia técnica y organizativa que caracteriza a nuestro Taekwondo”, afirmaba Juan Carlos Cobos.

Por su parte, la presentación del Open sirvió también para anunciar el lanzamiento del proyecto audiovisual ‘Legado Marcial’, una iniciativa impulsada por la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana con un propósito profundo: recuperar, preservar y transmitir los valores originales del taekwondo, aquellos que dieron sentido a nuestro arte marcial mucho antes de convertirse en deporte olímpico.

“El ‘Legado Marcial’ nace para volver a conectar con la esencia del taekwondo: el respeto, la disciplina, la humildad, la lealtad y la búsqueda constante de superación personal. Queremos recordar que el taekwondo no solo forma campeones, sino, sobre todo, forma personas”, confesaba con emoción el presidente FTCV.

“Este proyecto se materializa en una serie de episodios audiovisuales de testimonios y relatos humanos que recorrerán la historia del taekwondo desde sus orígenes en España y, especialmente, en nuestra Comunitat Valenciana”, anticipaba.

El Velódromo Luis Puig se transformará en el escenario ideal para acoger una competición que, durante cuatro días, reunirá a cientos de deportistas que demostrarán su nivel en una competición de carácter nacional. El espectáculo está garantizado.