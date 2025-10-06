La Volta a Peu Port de Catarroja cerró el Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera 2025

Catarroja celebró este sábado la 40ª edición de la Volta a Peu Port de Catarroja, una cita deportiva emblemática que reunió a casi quinientos corredores en la última prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera 2025. La gala de entrega de premios tendrá lugar en Riola en el mes de noviembre.

La carrera, que discurrió en un ambiente festivo y con gran participación popular, supuso el broche de oro a un circuito que durante meses ha recorrido distintas poblaciones del entorno del Parc Natural de l´Albufera, combinando deporte, solidaridad y compromiso con el medio ambiente.

Podios

En el podio masculino, el triunfo fue para el independiente Carlos Jiménez que se impuso con un tiempo de 32:37. Le acompañaron en el podio Carlos Alcañiz de Cobarde´s Team (33:30) y Miguel Vázquez de Atletismo Benetússer (33:57).

Carlos Jiménez que se impuso con un tiempo de 32:37. / EL CORTE INGLÉS

En categoría femenina, la victoria fue para la independiente Blanca García que detuvo el cronómetro en 41:02. El segundo puesto fue para Magdalena Gramont de la Sociedad Deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia (41:54), y completó el podio la independiente Ouidad Falh Fjer (42:12).

Carreras del Circuito

El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera, patrocinado por El Corte Inglés y organizado por Cronorunner, ha integrado diez carreras populares que se han celebrado entre febrero y octubre en otras tantas localidades valencianas. Sus sedes han sido: Albal, Beniparrell, Riola, Alfafar, Catarroja, Picassent, Sueca, Alcàsser, Almussafes y Sollana.

Este circuito pretende aunar deporte, solidaridad y medio ambiente, una combinación que hoy en día se ha convertido en un impulso motivador para miles de personas. De nuevo en esta edición, el Banco de Alimentos ha estado presente en todas las carreras y todos los corredores y sus familiares han podido aportar alimentos para los más necesitados, haciendo así su esfuerzo más solidario.

En estas diez ediciones, el Circuit de El Corte Inglés ha conseguido una gran aceptación entre los atletas populares, que disfrutan de unos magníficos recorridos por los parajes naturales próximos al lluent del lago, cuya fauna y flora están protegidas desde hace décadas gracias a la declaración de l´Albufera como parque natural por la Generalitat Valenciana el 8 de julio de 1986.