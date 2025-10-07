Aitana Díaz, plata en el Mundial Júnior de judo

El Campeonato Mundial de la categoría Júnior no podía comenzar de la mejor manera para el judo valenciano. Tras proclamarse campeona de Europa hace un mes en Eslovaquia, Aitana Díaz ha logrado el subcampeonato mundial en Perú.

Sobre el tatami de Lima, en donde participan 463 deportistas representantes de 65 países, Aitana Díaz volvió a escribir su nombre en una nueva competición internacional de la categoría Sub-21.

Así fue la competición

La yudoca madrileña del CEAR Valenciana inició su camino mundialista hacia la medalla con un gran trabajo de ne waza que finalizó con Ippón sobre la kazaja Abduali. En la segunda ronda rozó la perfección en un combate muy bien planteado tácticamente y en el que venció por yuko a la medallista olímpica y mundial (París 2024 y Abu Dhabi 2024), la sueca Babulfat.

En los cuartos de final repitió el triunfo del Europeo ante la rumana Bogdan por la ventaja máxima. En la semifinal demostró nuevamente su gran maestría al ne waza para derrotar en el punto de oro a la neerlandesa Wandel.

La gran final la desarrolló contra la nipona Yoshino, subcampeona mundial Júnior en 2024 y se saldó con un ko-soto-gari de la japonesa puntuado inicialmente de waza-ari. Tras la revisión del vídeo, la puntuación se elevó a ippon, sellando la victoria de la asiática.

En el combate por el título, la japonesa Yoshino -subcampeona mundial Júnior en 2024- logró derrotar a una estelar Aitana Díaz. / IFJ

La sólida actuación de la discípula de Sugoi Uriarte y Laura Gómez, la posiciona como una apuesta de presente, pero también de futuro en la categoría de los menos de 48 Kg y muestra que su desarrollo competitivo después del oro mundial Cadete en 2023 y el oro europeo Júnior este año, son frutos de un trabajo sistemático y muy bien planificado de su formidable equipo de trabajo y que aún puede alcanzar cotas más elevadas y que confirma el formidable presente de una deportista con mucha proyección para el futuro del judo nacional.