La campeona del mundo, Jepchirchir, Beriso y Jepkosgei, duelo de estrellas en el Maratón de València

Aunque los récords del mundo están 'muy caros' por su gran calidad, València no deja de soñar con algún día ver cómo se bate en sus calles un récord del mundo de maratón. Para cumplir ese sueño del mecenas de la prueba, Juan Roig y de miles de valencianos, de nuevo este año, la organización del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, a cargo de la SD Correcaminos, ha contratado un planter de atletas de élite del máximo nivel. Un selecto grupo de atletas masculinos y femeninos que ¿por qué no? sueña con llevarse el millón de euros con el que Juan Roig primará al o la que bata la plusmarca mundial en València. Y si no, ganar en València, uno de los maratones más prestigiosos del mundo es ya, de por sí, un suculento atractivo para la élite mundial del Maratón.

Un gran cartel para el Maratón Valencia / MVTA

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025, que llenará las calles de València con 35.000 corredores y corredoras de todo el mundo el próximo 7 de diciembre, ha confirmado este 7 de octubre ( (justo dentro de 2 meses de la gran cita), los primeros nombres de atletas de numerosas nacionalidades que correrán en la ciudad del running con el objetivo de mantener a la prueba en la élite mundial del atletismo.

La élite del Maratón Valencia / MVTA

Categoría masculina: Lemma contra ilustres debutantes

A pesar de contar con grandes nombres, como el ganador de 2023 y plusmarquista de la prueba, Sisay Lemma (2:01:48), y una decena de atletas masculinos con marcas por debajo de 2h05 –entre los que también están los europeos Samuel Fitwi (2:04:56) y el subcampeón mundial de maratón en Tokio, Amanal Petros (2:04:58)– un año más, los debutantes en la distancia roban protagonismo en la previa de la carrera a atletas mucho más experimentados. En un circuito y una ciudad que ha demostrado ser muy propicio para quienes se estrenan (con victorias incluidas en el pasado), nombres como los de los kenianos Vinicent Nyageo y Patrick Mosin acaparan las miradas con la esperanza de ver grandes marcas en su primer reto con los 42.195 metros.

Sebastian Sawe, campeón de 2024 / F. Calabuig / Francisco Calabuig

La campeona del mundo encabeza el cartel femenino

En mujeres, sin embargo, la batalla por la victoria está asegurada de la mano de la experiencia de la etíope Amane Beriso (ganadora en 2023 y actual recordwoman del circuito valenciano con su marca de 2:14:58) frente a las kenianas Peres Jepchirchir (2:16:16), flamante medalla de oro en maratón en último Mundial de Tokio, o Joyciline Jepkosgei (2:16:24). Ambas saben lo que es alzarse con la victoria en la ciudad del running aunque, en el caso de la segunda, en la distancia de medio maratón.

Un segundo grupo abre mucho más la competencia internacional, con grandes atletas de Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Francia, entre otros, que también suscitará mucho interés.

“Valencia vuelve a ser el destino de los debutantes más ambiciosos. Se nota que las victorias de Kelvin Kiptum y Sebastian Sawe en los años precedentes han ayudado a construir esa idea de las ventajas de nuestro maratón para debutar”, destaca Marc Roig, seleccionador de la élite internacional del Maratón Valencia.

Los récords a batir

Aunque el sueño de batir los récord del mundo está siempre presente, lo cierto es que se antoja más que complicado. En hombres, para ello habría que batir el 2:00:35 establecido por el tristemente fallecido Kelvin Kiptum en el Maratón de Chicago 2023. En mujeres, el récord del mundo, lo ostenta Ruth Chepngetich con 2:09:56 establecido en el Maratón de Chicago en 2024. Chepngetich ha sido suspendida provisionalmente por dopaje aunque de momento, su récord mundial no parece amenazado.

Otro gran objetivo para València sería volver a batir los récords de la prueba, algo que cada vez es también más complicado porque el maratón valenciano es ya uno de los más rápidos de la historia. En hombres, lo establecía el etíope Sisay Lemma con 2:01:48 en 2023 mientras que en mujeres lo tiene Amane Beriso con 2:14:57 desde 2022.