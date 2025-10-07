Carla Tejedo: "No he hecho otra cosa que jugar al golf durante nueve meses, pero ha valido la pena”

Carla Tejedo Mulet, jugadora de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, ha conseguido uno de los mayores logros de su prometedora carrera: su clasificación para el LPGA Tour 2026, la máxima competición del golf femenino a nivel mundial. “No pensé que esta semana iba a ser tan tensa. Todo ha valido la pena. He trabajado mucho, he hecho muchos sacrificios. No he estado en casa desde febrero. No he visto a mi familia y no he hecho otra cosa que jugar al golf durante nueve meses, pero ha valido la pena”.

Así consiguió el hito histórico

Tejedo finalizó la temporada del Epson Tour 2025 en el puesto 14 del ranking Race for the Card, acumulando 994.016 puntos, lo que le otorga oficialmente su tarjeta para debutar como profesional en el LPGA.

Este hito la convierte en una de las 15 jugadoras que se gradúan este año del Epson Tour, el circuito de desarrollo oficial del LPGA, y que han logrado su plaza en la élite del golf mundial gracias a su rendimiento constante durante toda la temporada.

Históricamente, el circuito de acceso del LPGA empezó otorgando solo tres tarjetas entre 1999 y 2002; desde 2003 hasta 2007 esa cifra subió a cinco, y desde 2008 se distribuyeron diez. En 2024 aumentó a un récord de 15 plazas, cifra que se mantiene en 2025.

En la Categoría 16 de la lista de prioridad del LPGA Tour 2026

Las 10 primeras clasificadas del “Race for the Card” serán ubicadas en la Categoría 9 de la lista de prioridad del LPGA Tour 2026. Las jugadoras que ocupen los puestos 11 a 15 (entre las que se encuentra Tejedo) entrarán en la Categoría 16. Estas últimas alternarán su posición con las golfistas del LPGA que terminen entre los puestos 101 y 125 en la Race to the CME Globe tras el torneo The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican. El orden de esta alternancia comenzará con la jugadora número 101 del LPGA, seguida por la número 11 del Epson Tour, continuando de forma intercalada.

Desde la creación del sistema, un total de 222 tarjetas del LPGA Tour han sido otorgadas a las mejores clasificadas del Epson Tour. Con la inclusión de Carla Tejedo entre las nuevas 15 graduadas, el circuito español suma una representante más en la élite del golf femenino mundial.

Estudiante de psicología con un brillante palmarés en el golf amateur

Carla Tejedo Mulet (Castelló, 4 de diciembre del 2001) es una de las jugadoras de golf más en forma del panorama nacional. Reside en Estados Unidos desde 2021, cuando empezó a estudiar Psicología en la Universidad Estatal de Luisiana al tiempo que compaginaba sus entrenamientos y competiciones de golf, experimentado un notable crecimiento en cuanto a juego y resultados. De hecho, fue una de las referentes de la selección española el año pasado y, desde el pasado diciembre, dejó el golf amateur para vivir su primera experiencia profesional.

Como amateur ganó el Campeonato europeo por Equipos en 2023 con España y el Campeonato Mundial Universitario del mismo año tras un espectacular torneo celebrado en el recorrido turinés de Royal Park I Roveri (Italia). La golfista valenciana, que formaba parte del equipo español en una competición a la que nuestro país no acudía desde 2014, desplegó su mejor juego para clasificarse por delante de su compañera Carolina López Chacarra. España, además, logró el triunfo por equipos al aventajar a la selección de China, segunda clasificada, en 28 golpes lo que demuestra el potencial de nuestras jugadoras y nuestro golf.

Carla Tejedo acabó el Mundial Universitario de Italia con una tarjeta total de -10 después de ofrecer un rendimiento espectacular. La jugadora de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana (FGCV) ya evidenció que llegaba a Turín dispuesta a todo tras firmar el récord del campo el primer día con un espectacular -9. En las siguientes jornadas, Tejedo firmaba resultados de +3 y -1, López-Chacarra recuperara poco a poco, pero una ronda final de -3 le permitiría proclamarse Campeona del Mundo.

En 2023 también disputaría el Augusta National Women´s Amateur (ANWA). La jugadora valenciana se convertía de esa manera en la tercera deportista de la FGCV en conseguir acceder a la máxima expresión del golf femenino mundial, tras Marta Pérez y Carla Bernat. Por primera vez desde la creación del prestigioso Augusta National, torneo que se celebró en los campos de Champions Retreat y Augusta National, en el estado norteamericano de Georgia, fueron cuatro las golfistas que representaron al golf español ya que junto a la mayor de las Tejedo estaban Cayetana Fernández, Carolina López-Chacarra y Julia López.