Massalfassar i Montserrat es fan amb el triomf en l’Edicom de galotxa carrer
L’equip massalfassí i el montserrater agafen avantatge en l’equador de la fase regular
La 39 edició del Campionat Interpobles Gran Premi Edicom en la modalitat de galotxa carrer ha arribat a la meitat de la competició de lligueta en Primera. Fins el moment, els equips de Lanzadera Montserrat i Electrofassar Massalfassar se situen al capdavant de la classificació.
El conjunt de la Ribera Alta és primer amb nou punts després de guanyar a casa al tercer classificat, CPV Borbotó, per un marcador de 70 a 45. Amb eixe resultat, els de la pedania de València se queden com a tercers amb 5 punts.
En l’altra partida de la jornada, Electrofassar Massalfassar es va imposar fora de casa a Ovocity Marquesat per un ajustat 60 a 70. Partida molt igualada que cau del costat dels de l’Horta Nord, que sumen dos punts per un que obté el club d’Alfarb. D’aquesta manera, Massalfassar és segon amb huit punts mentre que Marquesat és quart amb quatre punts.
Màxima igualtat en l’Edicom de galotxa trinquet
La modalitat en trinquet ha superat la cinquena jornada amb molta igualtat a la taula classificatòria. Trinquet de Torrent A és el nou líder després de vèncer amb claredat al darrer classificat, El Pedal Alberic A per 70 a 10. Els torrentins se situen primers amb 12 punts mentre que els alberiquenys segueixen amb un punt.
Lairabas Invers. Faura E baixa a la segona posició després de caure a casa per un marcador ajustat 60 a 70 davant EDI Caixa Popular Manises A, que ara és tercer amb 10 punts. Els faurers sumen un punt per superar els 55 tantos i acumulen 11 en total.
A més a més, en la part mitjana de la taula classificatòria es van enfrontar Gabriel Luna Massalfassar B i Trinquet de Torrent B. Els massalfassins sumaren dos punts i són cinquens amb un total de cinc mentre que l’equip B de Torrent se manté quart amb sis punts.
La Baronia B, nou líder en solitari de la Copa d’escala i corda
Els d’Algímia d’Alfara aprofiten la derrota de Massamagrell davant La Baronia A.
Nova jornada de la segona edició de la Copa d’escala i corda Trofeu Diputació de València 2025, en la que es destaca el CPV La Baronia B com a primer classificat amb 15 punts en cinc jornades.
Ple de victòries per al conjunt del Camp de Morvedre que va vèncer a casa en aquesta jornada a Camisolar Massamagrell, l’altre equip que no havia perdut fins el moment. El marcador definitiu va ser de 60 a 45 a favor dels locals, que van obtenir tres punts claus per a posar-se líders i continuar amb l’invicte. Els massamagrellencs se queden amb els 12 punts que tenien, en segona posició.
Així mateix, Amics del Trinquet de Carlet va caure a casa per 25 a 60 davant l’altre equip del CPV La Baronia, el CPV La Baronia A, que és quart amb sis punts mentre que els carletins són cuers amb un punt.
En l’altra partida de la jornada, el CPV Moncada va aconseguir una important victòria fora de casa davant el CPV El Genovés A. Els de l’Horta Nord van vèncer per 50 a 60 als genovesins i són tercers amb 8 punts mentre que l’equip de La Costera suma un punt i és cinqué amb tres punts.
Alzira i Bicorp B, líders de la Copa de raspall
Aquest cap de setmana s’ha celebrat la quarta jornada de la 27a Copa de raspall Trofeu Diputació de València 2025 en Primera masculina. A falta de dos jornades per a concloure la fase regular, els equips de Clínica Agustí Alzira A i de Bicoroliva Bicorp A són els líders de cadascun dels grups.
Respecte al grup A, Clínica Agustí Alzira A va aconseguir una nova victòria, la quarta en quatre jornades i ja està, matemàticament, en semifinals.
Pel que fa al grup B, aquesta jornada s’ha capgirat la classificació amb la derrota de Gavarda A davant Bicoroliva Bicorp A. Els bicorins guanyen a casa per 25 a 5 als gavardins i passen al primer lloc de la classificació.
Moixent se col·loca líder de la Copa femenina
La cinquena jornada de Primera femenina va deixar les victòries de l’Ajuntament de Beniparrell B i del CPV Bonrepòs i Mirambell, al grup A, i de Tapizados Calse Moixent Forn Llandete i CPV Carlet Volea A, al grup B.
Respecte al grup A, el líder, CPV Baix Girona A ha descansat aquesta jornada però continua en la primera posició amb ple de victòries i 12 punts.
Pel que fa al grup B, Tapizados Calse Moixent Forn Llandete és el nou líder després de superar amb contundència fora de casa a l’equip que era líder fins ara, Ajuntament de Beniparrell A, amb partida ‘sabatera’.
Pasqual continua intractable a l’Individual de frontó
El 39é Campionat Autonòmic de frontó Individual Trofeu Generalitat Valenciana 2025 ha celebrat una quarta jornada de Primera cap de setmana accidentada. Una partida per grup no s’ha pogut disputar per lesió i, en les altres dos, han aconseguit la victòria Vicent i Pasqual. Al grup A, Alejandro es manté primer amb 8 punts. Pel que fa al grup B, Pasqual del CPV Racó la Pobla de Vallbona continua com a líder invicte després d’obtenir la victòria davant Carlos del PPAF El Puig per 41 a 24.
Decidits els semifinalistes de la Lliga de Perxa
La 36a Lliga de Perxa Trofeu Diputació d'Alacant 2025 va tancar aquest cap de setmana la fase regular a les tres categories. Les semifinals, d'anada i tornada, es disputaran els dos pròxims cap de setmana. A Primera, Relleu s'enfrontarà a La Rectoria, campió del grup A, i Sella jugarà contra Tibi, el millor del grup B. Orba B-Laguar i Finestrat-Tibi C seran les eliminatòries de Segona, mentre que Benifallim-Crevillent i Orba D-Relleu B composen els emparellaments de Tercera.
