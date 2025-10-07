Desde este jueves 7 al 11 de octubre el Pabellón Muixara de La Nucía acoge el BOXAM Júnior, Joven y Scoolboys 2025. Más de 200 jóvenes boxeadores de 13 países competirán en este Torneo Internacional que reúne a las promesas del cuadrilátero del mañana. La entrada para el público será libre y gratuita.

Se espera una gran participación internacional con más de 200 deportistas superando la edición de 2024, donde participaron un total de 173 boxeadores. En la edición de 2025, estarán representados países como México, Irlanda, Colombia, Túnez, Países Bajos, Georgia, Francia, Bulgaria, Portugal, Ucrania, Moldavia, Suiza y la anfitriona, España que contará con más de 50 deportistas en todas las categorías. La Nucía repite como sede de este torneo internacional torneo por cuarto año consecutivo, consolidándose como referente de eventos pugilísticos a nivel nacional e internacional.

El Boxam Internacional de La Nucía está organizado por la Real Federación Española de Boxeo y la EUBC (European Boxing Confederation) con la colaboración de la Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante, Costa Blanca, Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico Español y el Ayuntamiento de La Nucía.

La Nucía: referente del boxeo a nivel internacional

El BOXAM se ha convertido en una cita imprescindible del calendario internacional. Con su organización, la Real Federación Española de Boxeo y “La Nucía, Ciudad del Deporte” refuerzan su compromiso de seguir desarrollando el talento joven y consolidando la imagen de España como país anfitrión de grandes eventos deportivos.

Durante una semana La Nucía vuelve a convertirse en capital del boxeo internacional con el Torneo BOXAM, un escaparate para los jóvenes talentos y una oportunidad para todos los aficionados de ver en directo a las promesas del mañana y futuros olímpicos.

Novedad categoría shcoolboys-girls

En esta edición como novedad incluirá la categoría de boxeo en edad escolar: schoolboys y schoolgirl (14 años), además de las junior (15-16 años) y juvenil (17-18 años).

Calendario de competición

El calendario de competición será: rondas preliminares (martes 7 y miércoles 8 de octubre), cuartos de final (jueves 9 de octubre), Semifinales y primeras finales (10 de octubre) y finales (11 de octubre). Las categorías son desde -46 kg hasta +90 kg en masculino y femenino.

Horarios y más información en: https://feboxeo.es/events/boxam-joven-junior-2025-la-nucia/