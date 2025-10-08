Tenis
Alicante se prepara para el espectáculo del tenis con el Challenger Montemar ATP
El torneo profesional de tenis acogerá a 56 jugadores de élite del 17 al 23 de noviembre
Ismael Bocanegra
La segunda edición del Challenger Montemar ATP reunirá a 56 tenistas a partir del puesto 100 del ranking mundial de la ATP, junto a 16 parejas dobles. En esta reunión de los mejores tenistas internacionales, 24 jugadores accederán dese la fase previa y 32 formarán parte del cuadro final del torneo.
El evento se celebrará del 17 al 23 de noviembre en las instalaciones del Club Atlético Montemar de Alicante. La entrada será libre hasta el 20 de noviembre, y durante el fin de semana se ofrecerán abonos de 30 € para socios y 50 € para el público general.
Un evento que aspira a más
Esta será la segunda edición del torneo, que, aunque sea prematuro, ya se ha consolidado como un evento clave dentro del ATP Challenger Tour, el circuito de segundo nivel dónde jugadores de elite buscan sumar puntos, mejorar su ranking y recuperar protagonismo internacional.
Tras el éxito de la pasada edición, el premio final del torneo es de 75 000 dólares, sin embargo, la competición aspira a crecer en próximas ediciones, llegando a cifras de entre 100 000 € y 125 000 €. "Eventos como este refuerzan la oferta turístico-deportiva de la ciudad", afirmaba el alcalde de la ciudad, Luis Barcala.
El presidente del Club Atlético Montemar, José Pedro García, avanzó que el objetivo del torneo es crecer a nivel deportivo y económico y recordó que la pasada edición contó con unos 6 000 espectadores en las gradas.
