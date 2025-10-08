Carlos Alcaraz impresiona a Jon Rahm en el Open de España

Tras ganar el ATP 500 de Tokio, Carlos Alcaraz está disfrutando de unas merecidas vacaciones y el golf, como ha recalcado en varias ocasiones, es uno de sus pasatiempos por excelencia. Es por esto que ha sido uno de los invitados estrella para realizar un torneo entre profesionales y amateur, en el que pudo disfrutar de un recorrido con Jon Rahm, actual número 10 del mundo, y con el irlandés Shane Lowry.

Un recorrido con los mejores

Primeramente, Alcaraz disputó los primeros 9 hoyos con Rahm. "Ha sido divertido, una pasada. Los primeros nueve hoyos han sido bastante correctos", afirmaba el n.º 1 del ranking ATP. Posteriormente, completo el recorrido del campo, con Lowry, otra de las estrellas del Open de España.

Un paréntesis en el ruido

Alcaraz ha demostrado su pasión por el tenis desde hace algo más de dos años. Este deporte parece ser una de las "válvulas de escape" del murciano y una desconexión de los focos situados en su figura tras cada éxito profesional. "Juego cada día que puedo", comentaba el tenista a Lowry tras saludarse en el 'tee' del décimo hoyo.

Cabe recalcar que no es la primera vez que Carlos Alcaraz aprovecha su jornada de descanso para acercarse a esta disciplina. El murciano ya aprovechó el Abierto de Estados unidos, en el que obtuvo su séptimo Grand Slam, para desconectar de la raqueta. De hecho, se popularizó una imagen del joven tenista simulando el golpe de una bola de golf al término de los partidos.

Carlos Alcaraz celebrando un tanto simulando un swing / Kirsty Wigglesworth/AP

De jugador a espectador

Después de la negativa de Carlos Alcaraz a participar en el Master 1000 de Shanghai, este se dará unos días antes de regresar a la acción. El siguiente torneo que disputara el de El Palmar será el Six Kings Slam, un torneo de exhibición que se disputa en Arabia Saudí. Mientras tanto, el murciano tendrá la oportunidad de relajarse y disfrutar del Open de España que comienza mañana, con Rahm y Lowry como principales favoritos.