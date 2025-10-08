Jon Rahm y el reto de superar a Ballesteros en el Open de España

Jon Rahm será el gran protagonista del Open de España 2025. Ante otras estrellas como Shane Rowly, 'El León de Barrika' es la principal estrella de la competición y busca su cuarto título, tras sus victorias en 2018, 2019 y 2022. Con el objetivo en mente de desempatar el contador con Ballesteros y acercarse al récord histórico de cinco triunfos de Ángel de la Torre.

Una espina clavada

Rahm llega a Madrid tras un buen año en teoría: contribuyó al triunfo de Europa en la Copa Ryder y se proclamó, por segundo año consecutivo, como mejor jugador del circuito LIV. Sin embargo, hay un reto que no ha conseguido superar el actual top 10 del mundo en la disciplina: conseguir su primer título individual del año.

Así es, a pesar de estos éxitos, el título individual se le resiste al vizcaíno y tiene el Open de España para romper su mala racha en torneos individuales y hacer historia.

Unos obstáculos duros de roer

El Abierto de España reunirá un auténtico cartel de lujo encabezado por algunas de las figuras más reconocidas del golf internacional. Ángel Hidalgo, defensor del título, intentará repetir la gesta de 2024, cuando sorprendió a Jon Rahm en el desempate final. Sergio García regresa al torneo seis años después de su última participación, con el recuerdo en la cabeza de su victoria en 2002.

También destaca la presencia del irlandés Shane Lowry, campeón del Open Británico en 2019 y uno de los héroes del equipo europeo en la ya comentada Ryder Cup de Nueva York. En resumen, unos rivales duros que no se lo pondrán nada fácil (ni por asomo) al golfista español.

Novedades y una plaza asegurada

Una de las principales novedades de esta edición es que el ganador obtendrá una plaza para el Master de Augusta 2026, como reconocimiento a los abiertos nacionales. Además, el Abierto Británico otorgará un cupo al mejor clasificado en Madrid que aún no tenga asegurada su participación.

Todas estas innovaciones y cuestiones solo dejan ver lo que es un competición del más alto nivel. Con todo, Jon rahm afronta esta edición del Abierto de España con la determinación de quién sabe que juega en casa, ante su público y con la oportunidad de hacer historia en el torneo madrileño.