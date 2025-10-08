ATLETISMO
El primer día del nuevo curso de Quique Llopis es en Oliva
El TOP 4 del mundo inicia la nueva temporada después de tres semanas de vacaciones
Salva Talens
Su última carrera, la final de los 110 metros vallas del Mundial de Tokio, fue el pasado 16 de septiembre. Veinte días después, Quique Llopis Doménech inicia el nuevo curso deportivo.
El TOP 4 del mundo ha estado todo este tiempo de vacaciones, de descanso total y absoluto. Primero disfrutó en Japón y después se ha recreado en el norte de España.
Regreso a los entrenamientos
Este martes, 7 de octubre, volvió a entrenar. Lo hizo en la pista de atletismo del Polideportivo Municipal de Oliva, ya que la de Gandia está cerrada por las obras de reforma.
El retorno a los entrenamientos ha supuesto el reencuentro con su entrenador, Toni Puig, quién también ha gozado de su tiempo vacacional a su regreso del mismo Mundial de Tokio.
La presencia del atleta de Bellreguard en Oliva no pasa desapercibida. Un grupo de niños y niñas de la sección de atletismo de la Colla Corriol le piden hacerse una foto y que les firme autógrafos. El atleta de Adidas accede gustosamente.
Después arranca una sesión breve, ligera, de reanudación de la actividad deportiva, a las órdenes del técnico gandiense Toni Puig.
Los próximos entrenamientos serán, probablemente, en Oliva, sin descartar otras pistas como la de Dénia o Sueca, pero también en el campo de rugby y el Pabellón de Halterofilia del Polideportivo Municipal de Gandia. En este periodo de la campaña no es imprescindible el tartán de la pista.
Citas deportivas
Al campeón de España se le ve con ganas e ilusión por volver a vestirse de corto y calzarse las deportivas. En lo que resta de 2025 se dedicará solo a entrenar y no competirá, pero en febrero y marzo de 2026 debe disputar la campaña de pista cubierta con el Mundial de Tourun (Polonia) como principal objetivo.
A partir de abril llegará el periodo del aire libre con el Campeonato de Europa de Birmingham (Reino Unido) de agosto en el horizonte. En septiembre quiere correr el World Athletics Ultimate Championship en Budapest, que es un nuevo campeonato internacional que viene a ser un Mundial oficioso.
