Circuito Runcáncer
Valencia contra el Cáncer: la gran fiesta solidaria y deportiva del 19 de octubre
Miles de personas tomarán la capital del Turia en un gran evento deportivo para recaudar fondos para la investigación del cáncer
Carrera, patinada, marcha nórdica y caminata aptas para todas las edades y con salida y meta en La Alameda
El próximo domingo 19 de octubre se celebrará en València la 10ª edición del evento Valencia contra el Cáncer, una fiesta deportiva y solidaria que une a toda la ciudad en la lucha contra esta enfermedad. Coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Mama, la prueba aspira a ser una jornada de éxito y récord de participación. El 100% de la recaudación por la venta de dorsales se destina de forma íntegra a financiar proyectos de investigación en cáncer.
Qué es 'Valencia contra el Cáncer' y por qué participar
Organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia dentro del circuito RunCáncer, esta cita deportiva anual 100 % solidaria ofrece la opción de participar en una carrera, una patinada, una marcha nórdica y una caminata. Para todos y por todos.
Participar en Valencia contra el Cáncer no es solo hacer deporte, no es solo participar en una carrera o caminar, es una forma de implicarse, de concienciación sobre la importancia de la investigación y la prevención, de visibilizar que el cáncer nos afecta a todos directa o indirectamente.
El evento ofrece un espacio para que la ciudad se una por una causa. Donde las familias, los amigos, los compañeros… las personas de todas las edades puedan correr, caminar, patinar o simplemente acompañar con su presencia.
Este evento es 100% solidario. Cada euro. Toda la recaudación lograda por la venta de los dorsales (5 euros) se destina a financiar proyectos de investigación oncológica. En 2024, el evento logró una participación masiva y cifras récord: más de 18.100 personas y alrededor de 90.535 € recaudados.Este año, el objetivo es superar esas marcas y mostrar que València sigue más comprometida que nunca con la causa.
Modalidades, horarios y recorrido: participa como puedas
Para que cualquier persona pueda sumarse, se han previsto diversas modalidades. La jornada se desarrollará aproximadamente entre las 08:30 y las 12:00 horas del domingo 19 de octubre desde el Paseo de la Alameda (entre el Puente de la Exposición y Puente de las Flores):
- 08:30 h: Salida de la carrera.
- 09:20 h: Entrega de trofeos en la tarima de premiación.
- 09:40 h: Foto de grupo con autoridades y colaboradores en la tarima de premiación para descubrir la recaudación lograda en esta 10ª edición.
- 09:45 h: Salida de la patinada.
- 09:55 h: Salida de la marcha nórdica.
- 10:00 h: Salida de la caminata.
Si participas en las marchas pueden hacerlo con menores, carros, mascotas…
6 kilómetros con salida y meta en La Alameda
El recorrido para todas las modalidades será de 6 kilómetros, atravesando algunas de las zonas más emblemáticas de la ciudad: calle de la Paz, Plaza del Ayuntamiento, Porta de la Mar, Estación del Norte, IVAM, Torres de Quart, Torres de Serranos… El punto de salida y meta estará situado en el Paseo de la Alameda, entre el Puente de l’Exposició y el Puente de les Flors (o Pont de les Flors) - Rita Barberá.
Inscripciones 100% solidarias: plazos, y precios
Inscripciones online a cualquier modalidad:
El plazo de inscripción online estará abierto hasta el 15 de octubre a las 14:00 horas. El precio del dorsal para cualquier modalidad es de 5 euros 100% solidarios.
- Inscripciones:https://runcancer.com/valencia-contra-el-cancer/
Además, hay un Dorsal 0 disponible para todos aquellos que quieran sumarse y ayudar pero no puedan participar de forma presencial el día 19 de octubre. Sin excusas.
Inscripciones presenciales (NO es posible apuntarse así a la carrera):
Todo aquel que quiera participar en la patinada, marcha nórdica o caminata puede también adquirir su dorsal de forma presencial en:
- La sede de Contra el Cáncer en Valencia (Avda. del Puerto,13).
- En las Plantas de Deporte de El Corte Inglés de Pintor Sorolla, Nuevo Centro, Avenida de Francia e Hipercor Ademuz.
RECOGIDA DE DORSALES EN FERIA VALENCIA
Este año, debido al gran volumen de participantes que se esperan, la organización ha trasladado la entrega de dorsales a Feria Valencia:
- Feria Valencia.
- Pabellón 6 Bis, entrada por Foro Norte.
- Viernes 17 de octubre y sábado 18 de octubre.
- De 10:00 a 20:00 horas.
Recuerda que, si tú no puedes acudir, puedes autorizar a alguien a que recoja tu dorsal en tu nombre. El día del evento SOLO podrán recoger los dorsales aquellos participantes que acudan desde fuera de Valencia y les sea imposible acudir los días de recogida a Feria Valencia y tampoco hayan podido autorizar a otra personas.
INSCRIPCIONES EN FERIA VALENCIA: todas las modalidades
Si te despistas y no te apuntas online, también puedes hacerlo a cualquier modalidad en Feria Valencia durante los dos días de recogida de dorsales (5 euros/dorsal).
INSCRIPCIONES EL DÍA DEL EVENTO: NO es posible apuntarse a la carrera
Si acudes el mismo día del evento al Paseo de la Alameda, la organización estará desde las 07:00 horas vendiendo dorsales para la marcha nórdica, la caminata y la patinada. Ojo: a la carrera NO será posible inscribirse el día del evento. Más información aquí → https://runcancer.com/valencia-contra-el-cancer/
