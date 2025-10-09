Hospital Ribera IMSKE: cinco años de movimiento a alto rendimiento

El universo de la medicina está en constante movimiento. Cada vez existen más técnicas para mejorar la salud de la sociedad y diferentes herramientas sobre las que solucionar y potenciar el físico de las personas. Todos los ámbitos de la vida avanzan según van progresando sus entornos y métodos de empleo. Y el del deporte, cuyo poder de atracción es inalterable independientemente de la circunstancia, no se iba a quedar atrás. Las disciplinas de élite, sobre todo, utilizan técnicas sobre las que explotar hacia altos niveles el rendimiento de sus deportistas. Sin embargo, la exigencia de cada esfuerzo requiere un cuidado y un trato acorde con las características de cada uno. València, caracterizada por ser una de las capitales del deporte en Europa, está a la altura de su condición, pero, además, cuenta con un centro altamente cualificado para exprimir a los atletas, deportistas y personas de a pie que residen tanto en su territorio como en sus alrededores.

El Hospital Ribera IMSKE, especializado en traumatología y rehabilitación, lleva solo cinco años sirviendo conocimientos médicos a sus pacientes a través de un personal diseñado para alcanzar la excelencia, pero un lustro le ha sido suficiente para posicionarse como una referencia en el mundo de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades musculoesqueléticas. Convertirse en líderes de dicho campo no se logra de la noche a la mañana. Además de contar con unas instalaciones punteras, el desarrollo de conocimientos, basado en la investigación, y la docencia, con el fin de que el paciente entienda su situación desde una perspectiva empática y cercana, son las claves de cómo Ribera IMSKE proyecta un crecimiento imparable y que tiene claras sus metas. De momento, se encargan de los servicios médicos del Levante UD y del Valencia Basket, y transmiten la sensación de no tener limitación alguna.

Hospital IMSKE. / F. CALABUIG

“Abrir cualquier negocio es complejo, desde luego uno sanitario lo es, pero aquí teníamos las ideas muy claras. Desde el principio queríamos que fuera un hospital monográfico. Esto no es un hospital generalista: es un hospital donde no solo hay que prestar una asistencia, sino que también somos conscientes de que, para alcanzar la excelencia, tenemos que hacer también docencia, investigación y equilibrio. Es lo que hace que una entidad sanitaria tenga más éxito”, aseguró en SUPER Ignacio Muñoz, Director Médico del Hospital IMSKE, quien también comentó que, para levantar y colocar en lo más alto la marca IMSKE, hay mucha experiencia y trabajo detrás. “Tenemos mucha experiencia, de muchos años, antes de abrir el hospital. Yo, en concreto, he visitado muchísimos hospitales. Por trabajo he viajado mucho y he podido visitar muchos centros punteros, por ejemplo, en Nueva York. Además, estoy muy involucrado también con sociedades médicas internacionales. Te hace ver cuáles son las tendencias, por dónde van las cosas. Todo eso sirve para detectar defectos y tratar de mejorarlos”.

No supone ningún descubrimiento decir que cualquier ámbito, ya sea personal o laboral, funciona si se envuelve de un contexto favorable. Es, de hecho, un aspecto clave para la evolución de cualquier circunstancia. Tratándose del cuidado y de la recuperación física, la importancia es mayor, aunque no lo parezca. En un edificio de ocho plantas, el Hospital IMSKE cuida hasta el mínimo detalle para que sus pacientes tengan una óptima recuperación. Huyendo del concepto de hospital clásico, gris y apesadumbrado, y yendo hacia un ambiente visualmente limpio, ordenado e incluso minimalista, parten desde la primera planta, destinada técnicamente a la fisioterapia, siguen por el segundo piso, donde hay un gimnasio con los utensilios necesarios para rehabilitar cualquier dolencia, y alcanzan una tercera, dirigida a la técnica de diagnóstico de imagen, para establecer las bases de un centro tan pionero como puntero y eficiente.

Actividad física y ejercicio como tratamiento

“Es un hospital que huye de ese ambiente hospitalario. Nosotros somos conscientes de que la arquitectura forma también parte de la sanación de un paciente e intentamos que sean espacios agradables, humanos, luminosos…”. A pesar de ello, el tratamiento de una lesión bajo los efectos del Hospital IMSKE no tiene una simple intención curativa. Su objetivo pasa por superar el estado previo a la lesión y fortalecerlo en beneficio de la totalidad del cuerpo, ya que movimiento, fuerza y salud es la filosofía de un hospital que vela por el bienestar de sus clientes. “Nuestra filosofía se basa en la actividad física y el ejercicio. Es un método de tratamiento en sí, como una medicación. Tú, si te lesionas, por ejemplo, una rodilla y vienes a IMSKE, no vamos a ponerte solo bien la rodilla: vamos a trabajar para ponerte bien a ti. Vamos a intentar que la actividad física y el ejercicio, aparte de ponerte a ti mejor, contribuya a que tu rodilla también se recupere antes”, concluyó el Doctor Muñoz.